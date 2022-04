L’Allianz Powervolley ospita Cisterna per la seconda giornata dei play off 5° posto

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 13:50

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2022 – Vigilia di Superlega per l’Allianz Powervolley Milano con la seconda giornata dei playoff 5° posto. Domenica sera, con inizio alle ore 18.00 (diretta su volleyballworld.tv), Milano scende in campo per la sfida contro la Top Volley Cisterna. Teatro del confronto sarà anche per questo weekend l’Allianz Cloud, dove Piano e compagni avranno l’obiettivo di conquistare i primi 3 punti nella pool.

Il campo chiama e Milano deve rispondere presente. Avversario sul cammino dell’Allianz Powervolley sarà la Top Volley Cisterna: è ancora nella mente dei ragazzi di coach Piazza la gara d’andata dello scorso novembre quando Milano non riuscì a strappare il tie break alla formazione di coach Soli nella maratona da record durata quasi 3 ore di gioco. I pontini, squadra che ha terminato la corsa per lo scudetto ai quarti di finale con Perugia e reduce dalla sconfitta con Piacenza nella prima giornata della pool, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere durante la regular season, collocandosi in quel gruppo di squadre che cerca il miglior piazzamento tra le prime quattro del girone per accedere alla semifinale. Dall’altra parte della rete ci sarà però un’Allianz Powervolley desiderosa di riscatto dopo il derby perso una settimana fa con i cugini brianzoli. La gara con Monza ha evidenziato una condizione più mentale che fisica: dopo un primo set dominato su tutta la linea, il secondo e il terzo parziale sono andati entrambi a favore degli ospiti con una differenza di due palloni. Sarà importante per Milano recuperare terreno questo weekend contro la compagine pontina, affrontando una partita alla volta in vista del primo obiettivo delle semifinali di play off quinto posto.

DICHIARAZIONI

Matteo Maiocchi (Allianz Powervolley Milano) – “La sfida contro Cisterna sarà una partita molto difficile; la Top Volley ha disputato un ottimo campionato e da parte nostra sicuramente dobbiamo riguardare la partita di andata che ha visto uscire loro vincitori in casa nostra. Inoltre hanno degli ottimi giocatori, come Rinaldi e Baranowicz, noi dovremo essere bravi a giocare di squadra e mettere tanto entusiasmo per questo finale di stagione. Sono sicuro che riporteremo la vittoria all’Allianz Cloud e inizieremo la nostra rincorsa per questo play off 5° posto”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 23 volte. 10 successi per Milano e 13 per Cisterna.

EX

Yuki Ishikawa a Cisterna (Latina) nel biennio 2016/17-2017/18, Jean Patry a Cisterna (Latina) nel 2019/20; Elia Bossi a Milano nel 2018/19, Stephen Timothy Maar a Milano nel biennio 2018/19-2020/21.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18:00 tra Milano e Cisterna sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv, con il commento di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.



PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Top volley Cisterna: Baranowicz-Dirlic, Zingel-Wiltenburg, Maar-Rinaldi, Cavaccini (L). All. Soli.

Arbitri: Spinnicchia, Mattei (Manzoni)

Impianto: Allianz Cloud, Milano