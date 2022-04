MONZA. 25 APRILE, IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI IN CITTÀ

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 16:19

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 aprile 2022 – Tornano in presenza, secondo il programma abituale pre-pandemia, le commemorazioni in occasione del 25 aprile, l’Anniversario della Liberazione.

La cerimonia cittadina avrà inizio alle ore 9 con la celebrazione della Santa Messa presso la Cappella del Cimitero Urbano di viale Ugo Foscolo. A seguire, alle ore 9.40, l’Amministrazione Comunale deporrà una corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele ANEI (L’Associazione Nazionale ex Internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre.

Alle 11 il ritrovo è in piazza Trento e Trieste per l’Alzabandiera e la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità cittadine. Previsti gli interventi del Sindaco Dario Allevi, del rappresentante della Provincia di Monza e Brianza Nicolas Monguzzi, di Angela Mondellini, Segretaria Generale CGIL Brianza in rappresentanza di ANPI e di un rappresentante degli studenti del Liceo Classico e Musicale Bartolomeo Zucchi di Monza.

Parteciperanno inoltre e le Associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli.

Redazione