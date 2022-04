Riccardo Arrigoni (Stabat Mater Rho) suona Beethoven

Ultimo aggiornamento il 23 Aprile 2022 – 16:10

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 aprile 2022 – Il pianoforte di Riccardo Arrigoni fa rivivere le sonate di Beethoven-

Dalla celebre “patetica” alla Sonata op.31, da Per Elisa alla Sonata al chiaro di luna. Queste sono alcune delle stupende melodie che giovedì 21 aprile sono state eseguite dal maestro Riccardo Arrigoni durante la rassegna “Sei personaggi in cerca di voi”, presso la Villa Burba di Rho.

La serata è stata la terza delle sei in programma e ha visto protagonista Ludwig van Beethoven, raccontato dal maestro Donato Bruno, direttore dell’Accademia musicale Stabat Mater di Rho.

Riccardo Arrigoni si è laureato due anni con 110 e lode al Conservatorio, sotto la guida del pianista internazionale Carlo Balzaretti. Al termine di questo importante percorso, il giovane maestro, originario di Cassano d’Adda, è diventato docente presso la prestigiosa accademia rhodense,promotrice del Teatro alla Scala di Milano.

Ad assistere alla serata, in sold-out già dopo pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni, anchealcuni suoi giovanissimi allievi che, dopo il periodo di lockdown, hanno finalmente potuto assistere dal vivo ad un concerto del proprio maestro. Questo incontro musicale, organizzato dalla Biblioteca comunale di Villa Burba con il patrocinio del Comune di Rho, è giunto alla terza serata; nelle prossim settimane l’avventura musicale continuerà alla scoperta dei grandi musicisti italiani: Rossini (5 maggio), Verdi (12 maggio) e Puccini (19 maggio), sempre con ascolti guidati, filmati, racconti, aneddoti e musica dal vivo, eseguita dai giovani talenti dell’accademia musicale Stabat Mater.

Le esecuzioni dal vivo delle sonate di Beethoven hanno davvero affascinato il numeroso pubblico, che ha calorosamente applaudito ogni brano suonato dal pianista.

Anche i prossimi incontri di questa rassegna si svolgeranno nella Sala del Camino in Villa Burba – Corso Europa, 291 – Rho

L’ingresso è gratuito ma per poter accedere occorre la prenotazione.

E’ già possibile iscriversi alle serate successive, nelle quali oltre al racconto del direttore, si

esibiranno la pianista e soprano Eleonora Boaretto con il tenore Riccardo Benlodi.

Per PRENOTAZIONI: biblioteca.rhoburba@csbno.net 02.93332.215/390

Per ulteriori informazioni: www.accademiasantuario.com

