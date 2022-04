Emmanuel Macron rieletto presidente francese

Ultimo aggiornamento il 24 Aprile 2022 – 22:17

(mi-lorenteggio.com) Parigi, 24 aprile 2022 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha sconfitto la sua rivale di estrema destra Marine Le Pen con un comodo margine in un ballottaggio, secondo le prime proiezioni dei sondaggisti, assicurandosi un secondo mandato. Le prime proiezioni hanno mostrato che il centrista Macron si è assicurato circa il 57-58% dei voti al ballottaggio di domenica. Tali stime sono normalmente accurate ma possono essere perfezionate man mano che i risultati ufficiali arrivano da tutto il paese. “La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei” dichiara il Presidente del Consiglio, Draghi.