Milano. Manifestazioni 25 aprile: MM Duomo e MM San Babila chiuse, linee deviate; il percorso del corteo

Ultimo aggiornamento il 24 Aprile 2022 – 22:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2022 – Lunedì 25 aprile, dalle 14 circa, cambia il servizio di alcune linee ATM su disposizione delle autorità di Pubblica Sicurezza, per permettere le manifestazioni del Giorno della Liberazione.

Duomo e San Babila chiuse dopo le 14

Fino al termine della manifestazione, i treni della M1 e della M3 saltano le stazioni di Duomo e San Babila. Usate le stazioni vicino: qui trovate la mappa della nostra rete.

Linee di superficie

Le linee 1, 9, 61 e 94 potrebbero essere deviate o rallentate. Daremo informazioni in tempo reale sui percorsi provvisori sulla nostra app.

Il percorso del corteo

Il corteo partirà da Corso Venezia per proseguire fino in piazza Duomo passando per San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte, piazza Scala, via Santa Margherita e via Mengoni.

Redazione