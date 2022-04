Escursionisti soccorsi a Valmadrera, Corni di Canzo e Zeno

Ultimo aggiornamento il 25 Aprile 2022 – 20:42

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 25 aprile 2022 – Due interventi oggi pomeriggio per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino: la prima attivazione, poco prima delle 14:00, ha riguardato un uomo di 66 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava sul sentiero che da Valmadrera sale verso Sembrosera. La centrale ha inviato i tecnici del Soccorso alpino, che lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e poi trasportato con un mezzo fuoristrada fino a un punto in cui è stato sottoposto alla valutazione da parte del medico. L’uomo è poi stato trasportato fino alla strada asfaltata, dove c’era l’ambulanza.

Il secondo intervento è cominciato alle 17:20. Una donna di 60 anni si è infortunata mentre si trovava sul sentiero n. 5, che dai Corni di Canzo scende verso la Colletta dei Corni. Sono intervenuti sei tecnici del Triangolo Lariano e la squadra del Centro del Bione. Sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato l’infortunata con il verricello e l’ha trasportata in ospedale a Como. L’intervento si è concluso alle 18:40.

ZONE (BS) – Rientrate in serata le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Breno della V Delegazione bresciana, impegnate oggi pomeriggio per soccorrere una escursionista che si era fatta male a una caviglia. Con altre due persone, si trovava lungo il sentiero n. 229, in località Ruc, a 735 metri di quota ma si è infortunata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Allora ha chiesto aiuto; la chiamata è giunta poco prima delle 15:30. La centrale ha allertato il Cnsas, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Le squadre – cinque i tecnici del Cnsas impegnati – sono salite e hanno raggiunto la donna; dopo averla valutata sotto l’aspetto sanitario, i tecnici l’hanno immobilizzata e trasportata con la barella portantina fino all’ambulanza, che infine l’ha trasferita in ospedale.

Redazione