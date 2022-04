Rho. Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva l’Italia! Il discorso del Sindaco e del Presidente ANPI – TUTTE LE FOTO

Ultimo aggiornamento il 25 Aprile 2022 – 20:35

Emozionante cerimonia di nuovo in piazza con il corteo accompagnato dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e inaugurazione di tre targhe del progetto “Memoria è Libertà”

Rho, 25 Aprile 2022

Dopo due anni di covid la commemorazione del 25 Aprile si è svolta finalmente in piazza e nelle vie cittadine per ricordare la liberazione dal fascismo e dall’occupazione nazista e il 77° anniversario del ritorno alla libertà e alla democrazia.

Numerosa la partecipazione di cittadine e cittadini che insieme al sindaco Andrea Orlandi, il presidente dell’ANPI Rho Mario Anzani con altri rappresentanti di ANPI, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Calogero Mancarella e i consiglieri, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni hanno seguito il corteo accompagnato dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale da piazza San Vittore fino al cimitero in Corso Europa, Via De Amicis e ritorno in Piazza San Vittore per i discorsi celebrativi.

Dopo la messa nella chiesa di San Vittore, è stata inaugurata l’interessante mostra “L’Italia insorge per la Libertà. Per risorgere nella Pace, nella Democrazia e nella Giustizia sociale” a cura di ANPI Rho e si è avviato il corteo che ha fatto delle previ soste nei punti rappresentativi della Resistenza rhodense fino ad arrivare al cimitero in corso Europa, dove sono state posate le corone al Sacrario dei Caduti e al monumento dei Partigiani nel Giardino dedicato a Giovanni Pesce.

Durante il percorso sono state inaugurare le targhe del progetto “Memoria è Libertà in via Martiri della Libertà – La Casa del Fascio, via De Amicis – Le ex scuole elementari e piazza Visconti- Il Municipio, il cui testo è stato letto magistralmente da Paola Pessina , tra le protagoniste del progetto realizzato in collaborazione con l’Assessore alla Partecipazione e cittadinanza attiva Comunicazione Maria Rita Vergani.

La cerimonia si è conclusa con le parole del sindaco Andrea Orlandi, il Presidente di ANPI Rho Mario Anzani di seguito riportate. Particolarmente toccante è stata la lettura della poesia “Promemoria” di Gianni Rodari in italiano, ucraino e russo da parte di Safina, Liza, Jára, Bogdan ragazzi provenienti dall’Ucraina.

La mostra “L’Italia insorge per la Libertà. Per risorgere nella Pace, nella Democrazia e nella Giustizia sociale” a cura di ANPI Rho è stata esposta in piazza San Vittore per tutto il giorno.

Gli opuscoli relativi alla mostra sono stati distribuiti in piazza da ANPI Rho a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto al Comune a sostegno dei profughi ucraini.

Questo il testo delle 3 targhe del progetto Memoria è Libertà

La Casa del Fascio

Dolore e coraggio più forti della violenza

La Casa del Fascio era il quartier generale del regime a Rho.

Nei sotterranei-prigione gli oppositori subivano interrogatori e torture.

Nei pressi furono colpite o giustiziate alcune vittime rhodensi della

Resistenza. Tra loro Giovanni Annoni e Rodolfo Canegrati, e i giovani

Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca,

poi fucilati a Robecchetto sul Naviglio; con loro Cesare Belloni, che

sopravvisse.

Il Municipio, piazza Visconti

La Resistenza rigenera la democrazia

Il 28 aprile 1945, risolta senza spargimento di sangue l’occupazione

tedesca, il Comitato di Liberazione di Rho nominò una nuova

amministrazione comunale, rappresentativa di tutte le forze

democratiche che avevano condotto la lotta contro il regime fascista.

Con il Sindaco Giovanni Del Bo e il Vicesindaco Umberto Pellegrini,

sette amministratori furono incaricati di restituire ai cittadini le

istituzioni e i servizi che la dittatura e la guerra avevano loro negato.

Le ex scuole elementari

Rho libera!

Durante i mesi della II guerra mondiale qui, all’ingresso delle scuole

elementari, i militari tedeschi avevano stabilito un loro presidio armato,

da cui controllare il centro città. La resa di Milano e Monza il 25 aprile

1945 li convinse a cedere le armi il giorno successivo, dopo una trattativa

condotta da Agostino Casati, presidente a Rho del Comitato di

Liberazione Nazionale, e dall’Oblato Padre Giovanni Battista Reina, in

funzione di mediatore.

GIANNI RODARI, Promemoria

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio la guerra.

IL DISCORSO DEL SINDACO

Care Concittadine, cari Concittadini,

dopo due anni in cui non abbiamo potuto fare il corteo è per me motivo di

orgoglio vedervi qui oggi così numerosi a ricordare insieme la ricorrenza

del 25 aprile. E’ stato bello ritornare a sfilare per la nostra città in questa

ricorrenza. E il camminare nella nostra città, toccando quei punti simbolici

in cui abbiamo fatto tappa è innanzitutto segno e testimonianza del 25

aprile.

Saluto le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche e

d’arma, il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e tutte le altre

associazioni presenti e a tutti Voi porgo un sentito ringraziamento per aver

accolto l’invito a partecipare.

Un grazie speciale va all’ANPI, che del 25 aprile è l’anima indiscussa e

realtà sempre più profondamente radicata nella nostra Città.

Un’associazione che è riuscita nel lockdown ad aumentare il proprio

numero di iscritti, segno che i valori in cui essa è incardinata sono quanto

mai vivi e presenti nella nostra comunità. Un grazie ad ANPI anche per il

ricco programma di iniziative fatte durante l’ultimo anno in collaborazione

con l’Amministrazione Comunale, coinvolgendo spesso le nostre scuole.

Solo per ricordare quelle degli ultimi mesi mi vengono in mente la posa di

altre due pietre d’inciampo e le iniziative in ricordo di Gino Strada. Questa

mattina inoltre abbiamo inaugurato la mostra “L’Italia insorge per la

libertà” che racconta cosa è successo il 25 aprile di 77 anni fa nelle

principali città italiane e il 26 aprile nella nostra città di Rho. E proprio per

ricordare la data della liberazione della nostra città ho molto apprezzato la

proposta fatta dal presidente Mario Anzani di ricordare la data del 26

aprile ogni anno con un concerto per sentire sempre più nostro quel giorno

che anche nella nostra città ha cambiato il verso della storia e ridonato alla

nostra comunità i valori della libertà e della democrazia.

Inoltre, oggi lungo il percorso abbiamo scoperto 3 delle prime 7 targhe del

progetto “Memoria è Libertà” che ha l’obiettivo di ricordare e di

consegnare alle nuove generazioni un pezzo di storia attraverso un

percorso segnalato con le targhe informative posate in luoghi collegati alla

Resistenza. Il progetto “Memoria è Libertà” è destinato infatti a tutti i

cittadini, ma soprattutto alle scuole come potenziale proposta didattica per

far comprendere i valori della Resistenza e della Costituzione italiana,

attraverso un’attività articolata che preveda visite ai luoghi simbolo della

Resistenza rhodense. Anche per questo progetto ringrazio ANPI.

In questo 25 aprile sento però forte il richiamo al conflitto ucraino.

Abbiamo vissuto nella nostra città due momenti istituzionali molto

significativi. Il 1° marzo con la fiaccolata per la pace che ha visto questa

piazza riempirsi come a memoria di tanti non è mai avvenuto. Una

partecipazione straordinaria sia con la presenza di tutte le 16

amministrazioni comunali dell’area nord ovest, sia con la presenza di circa

3.500 persone che quella sera hanno gridato a gran voce che Rho è contro

la guerra e crede nella pace come metodo di risoluzione dei conflitti. Sono

immagini che rimarranno impresse nella memoria di molti di noi.

L’altro momento molto importante è stato l’11 aprile con il consiglio

comunale straordinario. Un’occasione in cui riflettere insieme sugli

avvenimenti di quello che sta accadendo e approvare un documento

all’unanimità che ribadisce che la nostra città è per la pace.

In questi giorni ho pensato spesso e molto ai sindaci delle città ucraine,

agli uomini e alle donne ucraine che stanno combattendo per la libertà, alle

donne e ai bambini che stanno fuggendo dalla guerra e che anche nella

nostra città abbiamo accolto con un grande spirito di apertura e con la

concretezza tipica della nostra terra ambrosiana. Ho pensato anche ai tanti

russi che stanno cercando di mettere in atto azioni per promuovere la pace

in Russia. A tutte queste persone ucraine e non che credono nella

resistenza e che stanno mettendo a repentaglio e a rischio la propria vita

vorrei che dalla nostra città arrivi il nostro sostegno e incoraggiamento a

resistere.

E mentre assistiamo alla guerra in Ucraina forse capiamo ancora di più, se

ce ne fosse ancora bisogno, il valore della lotta partigiana italiana e di

quanto quei valori conquistati 77 anni fa sono ancora un patrimonio

enorme da conservare e da tramandare alle future generazioni. I nostri

partigiani capirono subito da che parte stare. In questi giorni ho trovato

una lettera che don Milani scrisse ai cappellani militari in cui diceva: “Ma

in questi cento anni di storia italiana c’è stata anche una guerra giusta (se

guerra giusta esiste). L’unica che non fosse offesa delle altrui Patrie, ma

difesa della nostra: la guerra partigiana. Da un lato c’erano dei civili,

dall’altra dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall’altra

soldati che avevano obiettato. Quali dei due contendenti erano, secondo

voi, i «ribelli», quali i «regolari»?”. Sono parole forti che fanno riflettere e

ci chiedono da cha parte stare nella storia. Quando, dopo l’8 settembre, le

truppe di Hitler invasero l’Italia, mutilandone l’integrità territoriale,

imponendo un giogo di brutalità, stermini, eccidi, deportazioni, con la

collaborazione complice dei fascisti, migliaia e migliaia di italiani, militari

e civili, compresero che la Patria in cui voler vivere e per cui si poteva

anche morire, non poteva che essere una Patria libera, democratica,

fondata sul diritto, sulla pace, sulla convivenza. In Italia, ormai ottant’anni

fa si conobbe il senso più brutale della guerra, luoghi in cui si combatté e

si morì. Chi dalla parte sbagliata, con indosso una divisa tedesca o una

camicia nera. Chi invece dalla parte giusta avendo deciso di lasciare la

propria casa, i propri cari, per entrare in una brigata partigiana e

combattere per la libertà. In quegli anni ci furono episodi e momenti

terribili ovunque. Furono commessi crimini in violazione alle leggi e alle

convenzioni internazionali, crimini contro l’umanità.

Se penso ad alcune storie che ho sentito dai racconti dei profughi ucraini

accolti nella nostra città ritrovo alcuni parallelismi e mi rendo conto di

come la vita delle persone, di ciascuno di noi, in alcuni frangenti incrocia

la Storia del proprio Paese. Ciascuno di noi con le proprie scelte è in grado

di determinare e di contribuire alla Storia di un paese intero. E sentirsi

parte della storia di un popolo è ciò che ha mosso 77 anni fa i nostri

partigiani ed è quello che muove oggi gli ucraini. E tutti coloro che

mettono a rischio la propria vita sono mossi in fondo da una domanda:

quale futuro lasciamo ai nostri figli e alle future generazioni? Quale il

futuro del nostro paese in cui ci riconosciamo?

La ricorrenza del 25 aprile è, quindi, un’occasione quest’anno per riflettere

su molte cose, anche sul futuro della nostra Unione Europea, creata ai

tempi sul carbone e sull’acciaio per poter raggiungere quel sogno di

costituire nel nostro continente una fratellanza e una solidarietà europea

fondata sulla pace. Oggi i parallelismi anche qui sono molti. La tensione

sull’energia e sulle materie prime richiama quegli anni e siamo davanti a

un’opportunità per noi oggi per fare un salto di qualità rispetto alle

politiche energetiche, alla difesa e alla politica estera della nostra Unione

Europea.

Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista

della libertà. La vittoria dell’umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo

inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione

Repubblicana del 1948. Nel momento più buio e drammatico della nostra

storia molti italiani, a prescindere dalle appartenenze politiche, culturali e

religiose, risposero prima di tutto alla loro coscienza per opporsi alla

violenza, alla dittatura, all’ingiustizia. In nome della libertà. E così

dobbiamo continuare a fare anche noi.

Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva l’Italia!

Discorso di Mario Anzani, presidente dell’Anpi di Rho, alla manifestazione del 25 aprile 2022



Lascio al garbo e all’autorevolezza del Sindaco Andrea Orlandi (che interverrà tra

poco) il compito di ringraziare tutte e tutti i partecipanti a questa manifestazione.

Dopo due anni in cui la necessità di contenere i contagi pandemici ci ha impedito di

celebrare l’anniversario della Liberazione con una pubblica manifestazione, fa

piacere essere di nuovo in piazza a festeggiare il 25 aprile.

Lungo il tragitto del corteo sono state scoperte alcune targhe del progetto “Memoria

è Libertà”, volto ad identificare i principali luoghi simbolo della Resistenza

antifascista e, di converso, dell’occupazione tedesca.

Queste targhe, al pari delle “Pietre d’inciampo”, sono segni che vogliamo lasciare

disseminati nella città, a custodia di una memoria incancellabile, consci che

memoria è libertà.

Il 25 aprile è una data fondamentale nella storia d’Italia, è il giorno della liberazione

dalla dittatura fascista e dall’occupazione straniera.

È il giorno di nascita della democrazia italiana.

Lo ricordiamo con la mostra che rimarrà esposta in piazza tutto il giorno e con un

opuscolo in distribuzione presso il nostro gazebo a offerta libera.

Preciso (per il significato che ciò riveste) che tutto il ricavato sarà devoluto

dall’Anpi al Fondo di solidarietà Comune di Rho – Emergenza Ucraina.

Un giorno di vittoria popolare, il 25 aprile, ed anche di dignità nazionale, perché

senza la vittoriosa lotta partigiana, culminata con l’insurrezione, l’Italia sarebbe

rimasta un Paese umiliato.

Una festività in senso proprio, non divisiva, come alcuni stolti persistono a

raffigurarla, evocatrice non di una tragedia ma della sua negazione.

Una festività in cui possono e debbono riconoscersi tutte le italiane e tutti gli italiani

che hanno a cuore la libertà e la democrazia, che si riconoscono nei valori di fondo

della Costituzione, scaturita proprio dalla Resistenza.

Mi piacerebbe che il 25 aprile fosse ciò che per la Francia è il 14 luglio: la

rievocazione naturale e spontanea della storia profonda di un Paese, delle sue ragioni

fondanti, della sua identità.

Per non dimenticare, per mantenere viva una memoria storica imprescindibile per

coloro che vogliono vivere il presente e approssimarsi al futuro con un substrato

consapevole; una memoria della quale è opportuno che si impossessino le nuove

generazioni, per trarne stimolo al consolidamento di una salda coscienza civile e

democratica.

Fu tante cose la Liberazione: fu il contributo dei partigiani a una vittoria militare

contro un nemico che presumeva di essere invincibile nelle sue mire di dominio del

mondo, fu – lo rimarco – il riscatto dell’Italia dal discredito internazionale.

Ma fu innanzitutto la vittoria dell’umano sull’inumano; il ritorno a un’umanità

liberamente vissuta da parte di un popolo che quell’umanità aveva perduto in

vent’anni di dittatura, di adesione fanatica o di indifferenza e silenzio complice

rispetto a un regime che della patica dell’inumano aveva fatto la propria cifra.

Celebrare la festa della Liberazione, significa affermare l’intangibilità, per l’oggi e

per il domani, dei grandi valori espressi dalla Resistenza, poi diventati i principi

fondanti della Costituzione: il diritto al lavoro e la dignità del lavoro, il rispetto

intangibile della dignità umana, l’abiura del razzismo e di ogni forma di

discriminazione e di sopraffazione, il ripudio della guerra, l’anelito alla libertà, alla

pace, alla democrazia, alla giustizia sociale.

L’orrore per la guerra patita, la consapevolezza della vastità della sua potenza

distruttiva (palesatasi con i bombardamenti a tappeto sulle città e ancor più con le

bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki), l’abisso dell’Olocausto perpetratosi ad

Auschwitz e negli altri campi di sterminio nazisti, fecero allora scaturire, assieme

all’abiura della dittatura nazifascista, la ripulsa più totale per la guerra.

La pace assunse un carattere imperativo, come ben evidenzia l’articolo 11 della

nostra Costituzione.

Con l’aggressione della Federazione russa all’Ucraina la guerra è tornata a

sconvolgere l’Europa.

Ribadisco da questo palco la ferma condanna dell’Anpi di questa guerra criminale

che Putin ha deciso di scatenare in aperta violazione del diritto internazionale.

Un’azione deliberatamente mostruosa e senza giustificazioni possibili, sebbene nella

sua genesi le potenze occidentali abbiano una grande responsabilità.

Ribadisco altresì la nostra solidarietà al martoriato popolo ucraino.

Per quanto improprio sia l’accostamento della resistenza dell’Ucraina all’invasione

russa alla Resistenza antifascista del 1943-45, va considerata con rispetto la volontà

del popolo, del governo e delle guarnigioni ucraine di non arrendersi.

L’Ucraina ha pieno diritto all’autodifesa, ancorché non possa essere assecondata

nella pretesa di avere quali cobelligeranti gli Stati dell’Unione europea.

L’Italia ha il dovere di accogliere con generosità i profughi che fuggono dalla

guerra, di sostenere in tutti i modi l’Ucraina, con la fornitura di generi alimentari, di

vestiari, di medicinali; non però – secondo l’Anpi – con la fornitura di armi.

Lo vieta – a detta di autorevoli giuristi – il dettato costituzionale e lo sconsiglia

l’ansia di scongiurare che la guerra si allarghi in una carneficina ancora maggiore e

che deflagri nella catastrofe, atteso il pericolo incombente, che non può essere

rimosso, di arrivare, tirando troppo la corda, all’impiego di armamenti atomici,

insomma di far scoccare la mezzanotte sull’orologio dell’Apocalisse.

Tutti gli sforzi vanno pertanto concentrati per porre rapidamente fine ai

combattimenti e per pervenire a un’adeguata soluzione negoziale del conflitto. Un

accordo vero ed equilibrato, non la resa dell’Ucraina.

Gino Strada ci rammentava che la guerra è sempre un crimine, che non c’è ragione

che la possa giustificare. Ci avvertiva che il 90% delle vittime delle guerre è

costituito dalle popolazioni civili e che perfino i bambini non vengono risparmiati.

Il direttore del quotidiano Avvenire ci dice che “I corpi straziati di Bucha non sono

un’eccezione atroce, sono il volto e il corpo di tutte le guerre”.

Giorgio La Pira ci ammoniva più di cinquant’anni fa che “la guerra come si

concepiva nell’età preatomica è ‘estinta’: ora è una res nova, il cui rischio è la

distruzione del pianeta. E precisava: “Non guerra inevitabile, ma pace inevitabile.

Non più ‘se vuoi la pace prepara la guerra’, ma ‘se vuoi la pace prepara la pace’.

Ecco perché la politica non può disinvoltamente archiviare la dura denuncia di papa

Francesco nei confronti dei Paesi, Italia inclusa, che si prefiggono di incrementare le

spese per gli armamenti, sottraendo fondi alla spesa sociale.

Sì, ha proprio ragione il Papa, questa “è una vergogna e una pazzia”.

È una vergogna e una pazzia perché chi ha come obiettivo la costruzione di un

nuovo ordine internazionale, basato sulla coesistenza pacifica, chi ha come orizzonte

un mondo in cui regni la pace e in cui la guerra sia buttata fuori dalla storia, deve

necessariamente prefiggersi un graduale disarmo e un graduale depotenziamento

della capacità distruttiva delle armi atomiche, fino ad arrivare alla loro eliminazione.

Voglio infine ricordare che le guerre (quella in corso in Ucraina e le altre 58

disseminate per il mondo, delle quali poco o nulla si parla), oltre a fare strage di vite

umane, oltre a disseminare macerie e povertà, imbarbariscono i rapporti tra popoli e

nazioni, alimentano la diffusione della peste dell’odio e del nazionalismo sfrenato.

Anche per questa via collaterale il disumano torna a prevalere sull’umano.

Concludo con una citazione di Carlo Rosselli, risalente al 1934, tre anni prima del

suo assassinio per mano fascista. Spero che sia un monito propositivo, utile per

orientarci nei difficili giorni che viviamo.

Queste le parole di Rosselli, fondatore di Giustizia e Libertà:

“Siamo antifascisti non tanto e non solo perché siamo contro quel complesso di

fenomeni che chiamiamo fascismo, ma perché siamo per qualcosa che il fascismo

nega ed offende, e violentemente impedisce di conseguire.

Siamo antifascisti perché in questa epoca di feroce oppressione di classe e di

oscuramento dei valori umani, ci ostiniamo a volere una società libera e giusta, una

società umana che distrugga le differenze di classe e di razza e metta la ricchezza,

accentrata nelle mani di pochi, al servizio di tutti.

Siamo antifascisti perché nella persona umana riconosciamo il valore supremo.

Siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni, ma

coincide con il nostro mondo morale e con la patria di tutti gli uomini liberi”.

W il 25 aprile.

W la pace, in un mondo con sempre meno armi e senza più guerre.