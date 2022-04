Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2022 – 18:04

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 26 aprile 2022 – E’ stata trasportata in codice rosso al Policlinico di San Matteo, una ciclista di 53 anni, che è stata investita intorno alle ore 13.00 di oggi, lungo la SS 211, riportando nell’impatto e nella caduta, un forte trauma cranico commotivo. La ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale in elicottero.

