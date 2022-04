Biblioteca Vigentina. Pagine da ascoltare: lettura e laboratorio per bambini tra i 5 e i 10 anni con l’illustratrice Giulia Orecchia

Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2022 – 16:46

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2022 – Mercoledì 27 aprile 2022, ore 16.30.

Pagine da ascoltare: lettura e laboratorio per bambini tra i 5 e i 10 anni con l’illustratrice Giulia Orecchia

Biblioteca Vigentina – Corso di Porta Vigentina, 15

Una scatola è una scatola? O può contenere una miriade di immagini misteriose che hanno il potere di evocare mille e una storia? All’autrice-illustratrice Giulia Orecchia il compito di svelare questo mistero.

Organizzato dalla Libreria Egea in collaborazione con la Biblioteca Vigentina, l’incontro “Pagine da ascoltare” è il primo appuntamento di una serie di iniziative rivolte a bambini, insegnanti, genitori e a tutti gli appassionati di letteratura per l’infanzia per promuovere il diritto alla lettura e diffondere buone pratiche che la rendano maggiormente accessibile.

Per prenotare: c.bibliovigentina@comune.milano.it