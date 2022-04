COSMO IN TOUR: A MILANO L’11/09 (CARROPONTE)

Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2022 – 17:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2022 – Sono passati pochi giorni dall’enorme successo de LA PRIMA FESTA DELL’AMORE e COSMO annuncia oggi le prime date del caldissimo tour estivo, prodotto da DNA Concerti, che lo porterà in giro per l’Italia a partire da giugno 2022.

Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, la dimensione di COSMO avanza a passo svelto nella sua nuova bellissima e tanto attesa pagina live, inaugurata dal Blitz milanese dello scorso autunno e dal vero e proprio festival LA PRIMA FESTA DELL’AMORE, che lo scorso weekend ha riunito a Bologna 9000 persone in tre giorni, un pubblico vario, coloratissimo, di diverse età, estrazioni e provenienze geografiche, in pista dal pomeriggio fino a tarda notte per un’esperienza collettiva unica e irripetibile.

Il calendario è in continuo aggiornamento, queste le prime date: 17 giugno 2022 FERRARA – Ferrara Sotto Le Stelle; 25 giugno 2022 CAMAIORE (LU) – La Prima Estate; 1 luglio 2022 NAPOLI – SuoNa Festival (Ex base Nato); 2 luglio 2022 COSENZA – Be Alternative Festival; 9 luglio 2022 PADOVA – Sherwood Festival; 23 luglio 2022 GENOVA – Balena Festival; 9 agosto 2022 CESENA – Acieloaperto; 10 agosto 2022 PESCARA – Zoo Music Fest; 12 agosto 2022 LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival; 13 agosto 2022 GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar; 19 agosto 2022 LIGNANO SABBIADORO (UD) – Alpe Adria; 26 agosto 2022 FERMO – NoSound Fest; 27 agosto 2022 TERNI – Baravai Music w/ Dancity Festival; 10 settembre 2022 FIRENZE – Decibel Open Air; 11 settembre 2022 MILANO – Carroponte; 16 settembre 2022 ROMA – Spring Attitude Festival.

Con uno show coinvolgente, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dall’ultimo progetto discografico LA TERZA ESTATE DELL’AMORE (Columbia Records / Sony Music Italy / 42 Records), COSMO è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa. Info e prevendite www.dnaconcerti.com. I biglietti della data di MILANO al Carroponte sono disponibili dalle 11:00 di domani, 27 aprile, su dice.fm.

