Incidente a Castelli Calepio (BG): grave 63enne investito da furgone

Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2022 – 18:00

(mi-lorentggio.com) Castelli Calepio, 26 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.05, nella frazione di Tagliuno, in via Roma, un uomo di 63 anni è stato investito da un furgone, riportando un trauma cranico, un trauma alla schiena e un trauma arto inferiore. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza, il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre, le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del grave sinistro stradale.

V. A.