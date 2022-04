Ultimo aggiornamento il 26 Aprile 2022 – 18:15

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in viale Caterina da Forlì, all’altezza del civico 21, davanti al Don Orione, una donna di 42 anni è stata investita. Soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Bianca, la ferita è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

