 BAREGGIO – VIA OLTRE 10.000 METRI QUADRATI DI AMIANTO

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 16:26

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 27 aprile 2022 – Il recupero delle aree dismesse inizia dalla rimozione dell’amianto. Mentre si sono già conclusi gli interventi in via Vigevano e all’ex Sapla, gli operai sono stanno ultimando i lavori all’ex Alma: in tutto, sono oltre 10mila i metri quadrati di amianto già rimossi o in fase di rimozione.

“Grazie alla collaborazione dei privati proprietari delle aree, che ringrazio, siamo riusciti ad attuare un intervento massiccio e coordinato per eliminare più di 10mila metri quadrati di amianto – afferma il sindaco Linda Colombo -. Siamo soddisfatti perché si tratta di un primo, importante, passo per il recupero delle aree dismesse nel centro del paese: vere e proprie ‘bombe ecologiche’ che da anni giacevano abbandonate accanto alle abitazioni di tanti bareggesi, mettendo a rischio anche la loro salute. Ora il passo successivo spetta all’Amministrazione comunale che, grazie ai fondi del PNRR, procederà alla rimozione dell’amianto anche all’interno dell’ex Cartiera: con i tempi tecnici necessari, non mancheremo di intervenire”.