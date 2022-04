Corsico. Geografia dell’Italia in mensa: tocca alla Sicilia

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 16:34

Corsico (27 aprile 2022) – Giovedì 28 aprile, la mensa scolastica proporrà ai bambini un menu con due piatti tipici siciliani: la pasta alla Norma e le cotolette di lonza alla palermitana.

“Proseguiamo con la Sicilia – spiega Angela Crisafulli, assessora a scuole e nidi – il nostro tour culinario tra le regioni italiane. ‘In viaggio per l’Italia’ è un’occasione per conoscere il territorio attraverso alcuni gustosi piatti tipici. Il momento del pasto a scuola, infatti, è per noi un’importante occasione educativa. Insegnanti e alunni insieme – conclude l’assessora Crisafulli – possono condividere la scoperta di alcuni aspetti caratteristici dell’Italia, che ha una sua unicità anche per la varietà delle cucine regionali”.

Redazione