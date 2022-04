Dove organizzare una gita fuori porta in Lombardia?

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 16:38

Milano, 27 aprile 2022 – Avete bisogno di “evadere” dalla routine quotidiana e dal traffico cittadino, ma avete a disposizione soltanto una giornata? Niente paura: la Lombardia offre tantissime possibilità per chi voglia organizzare una breve gita fuori porta all’insegna dell’arte, dell’avventura o del relax. In questa guida vi presentiamo sette idee di mete verso cui dirigervi.

Lago di Iseo tra natura e borghi

Non distante da Brescia, il Lago di Iseo attira ogni anno migliaia di turisti. Non è difficile capire il perché: qui infatti si trovano splendide viste e borghi incantevoli immersi nel verde e nell’azzurro della natura.

Il primo borgo che si incontra venendo da Brescia è Sulzano: passeggiate per le sue piccole strade alla ricerca delle diverse terrazze panoramiche vista lago. Da Sulzano parte il traghetto per raggiungere Monte Isola, approdando a Peschiera Maraglio, nominata uno dei borghi più belli d’Italia; qui potrete godervi una passeggiata lungolago dal sapore antico (dato che non circolano auto) oppure, se siete tipi sportivi, optare per l’escursione che vi porterà fino al Santuario della Madonna della Ceriola.

Un giorno di relax a San Pellegrino Terme

San Pellegrino Terme, comune sulle sponde del fiume Bremba, è una conosciuta località di cura e soggiorno, famosa tra le altre cose per le sue Terme. Se siete alla ricerca di una giornata di totale relax, questa è la destinazione che fa per voi: il centro, che si estende su più di 6.000 m2, offre infatti saune, percorsi Kneipp, vasche idromassaggio e altri trattamenti benessere.

Prima o dopo le terme, concedetevi una passeggiata nel centro del paese, dove potrete ammirare vari edifici in stile liberty, come ad esempio il Casinò Municipale e il Grand Hotel.

All’avventura su un parco sospeso

Se volete trascorrere una giornata all’aria aperta lontano dallo smog e dalla vita di città facendo qualcosa di originale, perché non provare uno dei parchi avventura presenti nella regione, anche vicino a Milano?

A Civenna si trova ad esempio il parco avventura più grande della Lombardia, con otto percorsi di diversa difficoltà, composti da piattaforme e ostacoli posti fino a 15 metri di altezza, da raggiungere tramite collegamenti in aria, tra cui ponti tibetani e carrucole.

Se invece volete rimanere proprio in città, magari portando con voi i vostri bambini, potete provare il parco avventura all’interno di Parco Cassinis: qui ci sono percorsi di tutte le difficoltà, da quelli facilissimi a misura di bambino (a partire dai 3 anni) fino ai più complessi, pensati per gli adulti, con piattaforme fino a 10 metri di altezza.

Monza, non solo Formula 1

A pochi chilometri da Milano si trova il capoluogo della Brianza, famoso principalmente per l’autodromo, ma che ha anche molto altro da offrire.

Lo splendido Duomo testimonia con la sua architettura il passaggio dei Longobardi nella città e all’interno del suo Museo potrete ammirare la famosa Corona Ferrea, fabbricata secondo la leggenda con il materiale ottenuto dalla fusione di uno dei chiodi della croce di Cristo.

Appena fuori dal centro si trova la maestosa Villa Reale, edificata per volere di Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per uno dei figli; la villa ha subito poi diversi cambiamenti, fino ad assumere la sua conformazione attuale nel 1868. All’esterno del palazzo si trova il parco circondato da mura più grande d’Europa, che vanta un’estensione di 700 ettari (quasi tre volte quello di Versailles!).

Como: piccolo gioiello di scienza e architettura

Situata all’estremità sud di uno dei rami del lago Lario, Como si rivela una bella città che è possibile esplorare in giornata con un itinerario da percorrere interamente a piedi, dopo aver lasciato la macchina in uno dei parcheggi o essere arrivati in treno.

Passeggiando per il centro storico potrete ammirare edifici di diversi stili, dal medioevale, al neoclassico, fino al rinascimentale. Impossibile non menzionare il cittadino più illustre di Como, ovvero Alessandro Volta, chimico e fisico inventore della pila: in città troverete diversi luoghi a lui dedicati, tra cui il Tempio Voltiano, museo scientifico che raccoglie oggetti e documenti legati alla vita e all’attività del grande scienziato.

Mantova, per gli appassionati d’arte

Patrimonio dell’Umanità dal 2008, Mantova è una città ricca di cultura, storia e arte, che vide il suo massimo sviluppo grazie al mecenatismo della dinastia dei Gonzaga, che la rese uno dei centri italiani più importanti del Rinascimento.

Il monumento simbolo della città è il complesso di Palazzo Ducale, che comprende il Castello di San Giorgio, al cui interno si può ammirare la Camera degli Sposi affrescata da Andrea Mantegna, e il Palazzo, che conta più di 500 stanze in cui sono custodite opere d’arte, arazzi e affreschi.

Altro luogo conosciutissimo di Mantova è la Basilica di Sant’Andrea, progettata da Leon Battista Alberti e decorata dal Correggio e da Giulio Romano, che custodisce la tomba del Mantegna.

A piedi o in bici ai Laghi di Cancano

Creati nel XX secolo per produrre energia idroelettrica, i due laghi artificiali di Cancano, non lontani da Bormio e Livigno, sono oggi una splendida cornice in cui fare passeggiate a piedi, trekking e percorsi in mountain bike o in e-bike.

Noleggiate una bici e fate il giro dei laghi seguendo la strada, chiusa alle auto non autorizzate: partite dal Ristoro Monte Scale e ammirate lungo il tragitto la Chiesetta Solena, la Diga e il Rifugio Val Fraele, da cui proseguire costeggiando il secondo lago; da questo punto, a circa metà percorso potrete sostare nell’area picnic vicina alla cascata, per un momento di relax vista lago.

L. M.