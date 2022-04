Lissone. Al via la sesta edizione di “Benvenuti nella Casa delle Coccole” 

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 19:05

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 27 aprile 2022 – Una sinergia valoriale quella tra l’Amministrazione Comunale di Lissone, Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia che da sei anni dà luogo alla realizzazione di un pacco dono con prodotti, informazioni e servizi per la prima infanzia e per la famiglia. Un benvenuto caloroso e affettuoso della città a tutte le nuove nate e a tutti i nuovi nati.

Il progetto del pacco dono di benvenuto, distribuito senza distinzioni di reddito e a costo zero dal Comune di Lissone, è sostenuto dall’intervento di aziende che offrono il loro supporto condividendo i valori dell’iniziativa e si colloca quindi tra gli esempi virtuosi e duraturi del dialogo Pubblico-Privato, di cui Energie Sociali Jesurum, agenzia di relazioni pubbliche e comunicazione, si fa con il proprio lavoro da tempo promotrice.

Il kit di benvenuto, assemblato in un pratico sacchetto riutilizzabile, viene consegnato alle famiglie attraverso la rete delle LloydsFarmacia capillarmente distribuite sul territorio comunale, dove lo scorso anno a ritirare il dono è stato oltre il 90% dei beneficiari. Quest’anno il kit contiene anche una proposta di servizi gratuiti e a costo calmierato grazie al coinvolgimento di Mama Chat. La sostenibilità e la corretta alimentazione entrano a far parte dei messaggi e dei materiali che il progetto veicola grazie al coinvolgimento di Babaco Market, il delivery 100% made in Italy di frutta e verdura fuori dall’ordinario che combatte lo spreco che si origina nei campi che, insieme al Dr. Marco Nuara, specialista in Pediatria, fornisce indicazioni utili ai genitori per far apprezzare frutta e verdura, preziosi alleati della salute, anche dai più piccoli.

“Consapevole del gradimento da parte delle famiglie negli scorsi anni, con piacere l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare la distribuzione di un pacco di benvenuto a tutti i nuovi nati nel 2022 residenti a Lissone – ha dichiarato Domenico Colnaghi, assessore con delega alle Società Partecipate del Comune di Lissone – Un gesto simbolico di “dono” rivolto ai neonati e alle loro famiglie, un gesto di accoglienza e benvenuto fin dalle prime settimane di vita a ogni bambina o ogni bambino, che intende supportare i genitori in un momento delicato come l’arrivo di un figlio. L’iniziativa, che omaggia con utili prodotti nursery tutti i nuclei familiari lissonesi che vivono l’emozione di una nuova nascita, è resa possibile grazie alla sinergia con le Lloyds farmacie presenti in città. Un benvenuto della comunità ai nuovi cittadini che si rinnova anche quest’anno, sperando che sia un buon viatico per il ritorno alla normalità”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter confermare anche quest’anno l’attività di ‘Benvenuti nella Casa delle Coccole’, a pieno sostegno delle famiglie e dei nuovi nati. Crediamo fermamente nella collaborazione pubblico-privato e negli ottimi risultati che si possono conseguire a favore della Comunità quando si uniscono energie per un fine comune e sociale così importante. La missione di LloydsFarmacia è da sempre quella di essere vicino alle persone, raggiungendole anche sul territorio e questo progetto è un ottimo esempio di come viviamo quotidianamente la nostra missione” dichiara Arianna Furia, Direttore Vendite Retail LloydsFarmacia – ADMENTA Italia.

Anche per quest’anno, il progetto conferma la medesima meccanica: a qualche settimana dal parto, le famiglie dei nuovi nati residenti a Lissone riceveranno dall’Ufficio Anagrafe una lettera di benvenuto, accompagnata dalle istruzioni per ritirare gratuitamente il kit.

Dal debutto del 2017 a Milano, l’iniziativa si è via via estesa a diversi altri Comuni d’Italia come Bologna, Lissone, Cremona, Desio, Maslianico, Solaro, Prato, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni Valdarno. Le lettere saranno spedite da giugno 2022 e raggiungeranno i nati dal 1° gennaio 2022.

Il contributo delle aziende coinvolte nel progetto porta nelle case dei neogenitori di Lissone un kit di prodotti e servizi dedicati al nuovo nato e ai neo genitori.