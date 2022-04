SICUREZZA CANTIERI, ASSESSORE DE CORATO: LA REGIONE E GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CAMPO PER EVITARE NUOVI INCIDENTI

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 16:32

Milano, 27 aprile 2022 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto oggi al webinar formativo di Polis Lombardia dedicato agli agenti di Polizia locale che, nei prossimi mesi di maggio e giugno, affiancheranno nei controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro delle città capoluogo di provincia le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

DA REGIONE 200.000 AI COMUNI PER LAVORO STRAORDINARIO AGENTI – “Per sostenere i Comuni aderenti all’iniziativa – ha spiegato l’assessore – abbiamo stanziato 200.000 euro destinati al lavoro straordinario degli agenti di Polizia locale. Ma è chiaro che, prima di ogni altra cosa, è necessario da parte di tutti il rispetto delle regole”.

28 APRILE MOMENTO ANCHE PER AZIONI CONCRETE – “Domani, 28 aprile – ha concluso l’assessore – è la ‘Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro’. Dovrà essere un momento per riflettere sul passato e programmare tutte le azioni concrete possibili da mettere in atto. Come assessorato regionale alla Sicurezza, abbiamo attivato iniziative, già in essere, per aumentare i controlli per la sicurezza nei cantieri edili”.

Redazione