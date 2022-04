Abbiategrasso. All’ex Convento dell’Annunciata “Anteprime… e non solo!” – dal 14 maggio al 15 luglio

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 21:35

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 aprile 2022 – Il festival è realizzato dall’Associazione Culturale PianoinBilico, in collaborazione con MaffeisLab e Geco.B Eventi, entrambe abbiatensi, e la direzione artistica è affidata a Silvia Giulia Mendola.

Sul palcoscenico, allestito per l’occasione all’aperto, all’interno del suggestivo chiostro dell’Annunciata, si alterneranno 18 spettacoli di professionisti della scena italiana e non solo!

La giovane e talentuosissima Laura Marzadori, primo violino della Scala e autrice de “L’altra metà delle note”, l’indimenticabile Anna Gualdo con “La banalità del male”, una lezione-spettacolo purtroppo attualissima, l’intramontabile attrice comica Alessandra Faiella ci farà ridere con la quotidianità ai tempi del Covid nel suo “Smartuorc”, l’autrice, pluri premiata, Letizia Russo, per la regia del noto volto Michele Di Mauro, ci parlerà della vittoria dei sentimenti sul tempo attraverso il suo testo “Primo amore”, Corrado Accordino esalterà il coraggio di vivere il “qui e ora” in “Così tanta bellezza” e le donne della compagnia PianoinBilico – Livia Castiglioni, Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino e Francesca Ziggiotti – ci trascineranno in una girandola di divertimento con “ 4 Donne…sull’orlo di una crisi di nervi” un rutilante puzzle comico che celebra la vittoria del femminile che risorge dalle ceneri.

E ancora: Linda Caridi flirterà in scena con un bambolo gonfiabile ne “Il bambolo”, Valentina Cardinali racconterà cinque storie di donne insieme ad un batterista in “Sincopatica” e Beatrice Schiros, volto anche cinematografico, ci porterà nel mondo delle balere con “Dènsing”.

E poi “Fag/Stag” della compagnia Dogma, capolavoro di comicità australiana, e “I segreti di Milano” di Giovanni Testori, svelati con ironia e folclore popolare, per la regia di Silvia Giulia Mendola e le musiche di Michele Fagnani e Alessandro Rossi.

Ci sarà anche spazio per la danza, grazie alle coreografie di Raphael Bianco, che presenterà tre nuovi creazioni con sei bravissimi ballerini e per la musica con il quintetto jazz Em4ncipation del batterista Alessandro Rossi, con la voce rap di Yah Supreme e con il progetto artistico “Anima_L” dell’attrice e cantautrice Linda Messerklinger accompagnata da Luca Vicini “Vicio” (Subsonica).

La prima tappa del festival, il 14 maggio, vedrà in scena l’Orchestra giovanile MaffeisLab, un progetto didattico/educativo che diventa un vero e proprio spettacolo musicale “Un’altra follia sinfonica”, con letture di testi da West Side Story e un’orchestra composta da 45 giovani musicisti di età compresa tra i 10 e i 20 anni.

PROGRAMMA FESTIVAL ANTEPRIME… E NON SOLO!

14 maggio 2022

Un’altra follia sinfonica | direttore Michele Fagnani | docenti Federica Barreca, Gianluigi Midali, Alessandro Rossi, Katya Villa | con l’orchestra MaffeisLab | produzione MaffeisLab

20 maggio 2022

Genitori perfetti | regia di Paul Miller| con Ettore Nicoletti e Mara Di Maio | liberamente tratto da “Home Free!” di Lanford Wilson | produzione Gli Eredi e Theatro

27 maggio 2022

Primo amore | di Letizia Russo | regia Michele Di Mauro | con Roberto Turchetta | assistenti alla regia Gabriele Zecchiaroli e Federica Bonani | luci Tiziano Ruggia | suoni Massimiliano Bressan | produzione Zerkalo spettacolo

3 giugno 2022

Così tanta bellezza | scritto, diretto e interpretato da Corrado Accordino | assistente alla regia Valentina Paiano | produzione Compagnia Teatro Binario 7

10-11 giugno 2022

4 donne… sull’orlo di una crisi di nervi | drammaturgia Livia Castiglioni e Silvia Giulia Mendola | con Livia Castiglioni, Pasquale di Filippo, Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino, Francesca Ziggiotti | regia Domenico Ammendola | assistente alla regia Sabina Borrelli | produzione PianoinBilico e Geco.B Eventi

12 giugno 2022

La banalità del male | tratta dall’opera di Hannah Arendt | adattamento e regia di Paola Bigatto e Anna Gualdo| con Anna Gualdo

18 giugno 2022

Buonasera signor G | con Carlo Roncaglia | corde Andrea Cauduro | contrabbasso Enrico De Lotto | batteria Matteo Pagliardi | testi e musiche Giorgio Gaber, Sandro Luporini, Carlo Roncaglia | arrangiamenti Accademia dei Folli | regia Carlo Roncaglia | produzione Accademia dei Folli

24 giugno 2022

Trittico contemporaneo| compagnia EgriBiancoDanza | coreografie Raphael Bianco | assistente alle coreografie Elena Rolla | danzatori Elisa Bertoli, Vincenzo Criniti, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Oksana Romanyuk, Davide Stacchini | produzione Fondazione Egri per la Danza

26 giugno 2022 ore 19.00

Ad Gestum | con Mauro Bernardi | produzione compagnia Asterlizze

26 giugno 2022 ore 21.00

Fag/stag

di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs | con Gabriele Colerai e Angelo Di Figlia| regia di Gabriele Colferai | una produzione di Dogma Theatre Companyo

1 luglio 2022

SMARTUORC – La vita ai tempi del pane fatto in casa | di e con Alessandra Faielladi | con la partecipazione di Rossella Bellantuono nel ruolo di “la voce di Alexa”

2 luglio 2022

Anima_L |progetto artistico dell’attrice e cantautrice Linda Messerklinger | con Linda Messerklinger e Luca Vicini “Vicio”

3 luglio 2022

DÈNSING – Balere con la “esse” pesante | commedia originale di Enrico Saccà | con Beatrice Schiros, Leonardo Bianconi, Damiano e Alessandro Scalabrini | regia di Gabriele Tesauri | produzione NoveTeatro

6 luglio 2022

L’altra metà delle note | di e con Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano e con Silvia Giulia Mendola | produzione PianoinBilico in collaborazione con MaffeisLab

8 luglio 2022

Sincopatica | di Greta Cappelletti e Valentina Cardinali| con Valentina Cardinali e Lorenzo Attanasio

10 luglio 2022

Il bambolo | di Irene Petra Zani | con Linda Caridi | regia Giampiero Judica | aiuto regia Anna Zanetti | scene e costumi Lucia Menegazzo | luci Giacomo Marettelli Priorelli | produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni e Argot Produzioni in collaborazione con PAV/Fabulamundi Playwriting Europe con il contributo di Associazione Erika Onlus e Officine Buone

13 luglio 2022

“Blowing Time Away” – EM4NCIPATION feat. Yah Supreme | Alessandro Rossi (batteria) Massimo Imperatore (chitarra), Massimiliano Milesi (sax tenore), Giacomo Papetti (basso), Yah Supreme (voce)

15 luglio 2022

I segreti di Milano |di Giovanni Testori | regia Silvia Giulia Mendola | con Pasquale di Filippo, Silvia Giulia Mendola e Giuseppe Sartori | musiche originali Michele Fagnani e Alessandro Rossi | produzione PianoinBilico in collaborazione con Geco.B Eventi

INFORMAZIONI

ORARI

SPETTACOLI

ore 21.00

LUOGO

Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso)

PREZZI

Tutti gli spettacoli: 15€ intero, 10€ ridotto

ad eccezione di

Evento inaugurale “Un’altra follia sinfonica” : 5€

Spettacolo “L’altra metà delle note”: 20 € intero, 15€ ridotto

INFO e PRENOTAZIONI

cell. 349 7085598

pianoinbilico@gmail.com

www.pianoinbilico.com