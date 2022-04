 Biblioteca di Rosate: i prossimi appuntamenti

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 21:22

(mi-lorenteggio.com) Rosate, 28 aprile 2022 – Una rappresentazione fotografica del fenomeno dell’Hikikomori, una sindrome che si sta estendendo a macchia d’olio, caratterizzata principalmente da ritiro sociale volontario, auto esclusione dal mondo esterno. Una riflessione sulla velocità di mutamento e della percezione della realtà, talvolta vissuta in disparte intrappolati nei fili della rete virtuale.

Le fotografie di questo progetto sono state esposte durante il Photofestival di Milano del 2021.

Inaugurazione con l’autrice sabato 7 maggio ore 15.30

La mostra sarà visitabile da sabato 7 maggio a sabato 21 maggio negli orari di apertura della biblioteca:

da lunedì a giovedì e sabato dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 15 maggio dalle 16.00 alle 19.00.

INCONTRO CON L’AUTORE

Domenica 8 Maggio 2022 ore 16.30 l’associazione culturale Baraban in collaborazione con il Comune di Rosate e la Biblioteca di Rosate presentano “Lo chiamavano Manajetta” di Aurelio Citelli presso il Giardino della Biblioteca Comunale in viale Rimembranze 30 Rosate.

Con l’autore saranno presenti Paolo Migliavacca e Silvia Nidasio.

ILLUMINIAMOCI!

Sabato 14 maggio 2022 alle ore 16.00, in occasione della giornata internazionale della luce, la biblioteca organizza una lettura e laboratorio in giardino per tutti i bambini da 5 a 10 anni.

Porta con te un telo da stendere sull’erba e l’astuccio con colori, forbici e colla!

Info e prenotazioni alla mail info@bibliotecarosate.it entro mercoledì 11 maggio 2022.

GRUPPO DI LETTURA

Il prossimo appuntamento del Gruppo di Lettura “BiblioCaffè” sarà Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 19.00 in presenza in biblioteca! Discuteremo insieme del libro “Tre piani” di Eshkol Nevo, con piccola cena (ognuno porta un piatto da condividere) e film tratto dal romanzo.

Per sapere come partecipare ed aggiungerti al gruppo scrivi alla mail: info@bibliotecarosate.it