EDUCAZIONE. CENTRI ESTIVI, APERTE LE ISCRIZIONI PER NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 21:42

Milano, 28 aprile 2022 – Estate in città: aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali rivolti ai bambini fino ai 6 anni.

Da oggi e fino al 5 maggio è possibile presentare domanda in modalità telematica attraverso il portale e iscrivere bimbe e bimbi ai servizi offerti dalle sezioni estive dei nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia in città (Nidi, Sezioni Primavera http://bit.ly/nidi-centri-estivi e Scuole dell’Infanzia bit.ly/scuole-infanzia-centri-estivi).

Le attività estive si svolgeranno dall’1 al 29 luglio in 274 sedi, 187 nei nidi (comunali, in appalto e accreditati) e 87 nelle scuole dell’infanzia del Comune; l’elenco completo delle sedi è consultabile sul sito istituzionale.

L’orario di frequenza sarà lo stesso di quello concordato per l’anno educativo in corso, compatibilmente con la necessità di scaglionare gli ingressi e le uscite nel rispetto del protocollo di sicurezza in vigore.

