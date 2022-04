FRANCESCO BOCCIA IN LOMBARDIA 29 E 30 APRILE. CONFRONTO CON AZIENDE, AMMINISTRATORI LOCALI E PRESENTAZIONE LISTE PD PER AMMINISTRATIVE

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 21:20

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2022 – Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e oggi responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, venerdì 29 e sabato 30 aprile sarà in Lombardia per diverse iniziative.

Venerdì 29 aprile, alle 11.15 sarà a Monza (Sede PD, Via Arosio 6) per una conferenza stampa in sostegno del candidato sindaco Paolo Pilotto e un incontro con gli amministratori locali. Alle 14 sarà ad Olginate (Lecco) per una visita alla Agg Stucchi, azienda specializzata nella progettazione e produzione di componenti per illuminazione. Alle 17 sarà a Brescia (via Solferino 22) per la presentazione del libro di Maurizio Zipponi “Fabbrica-comunità”.

Sabato 30 aprile, alle 10, sarà a Como in Piazza San Fedele insieme alla candidata sindaca, Barbara Minghetti, per la presentazione della lista del PD alle prossime amministrative; alle 11.30, sarà invece ad Erba (presso l’associazione NoiVoiLoro, Via del Lavoro 7) per un’iniziativa in sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio Berna.

