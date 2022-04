Milano. Ecco gli orari dei mezzi per il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori: dalle 7 alle 19:30

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 10:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2022 – Il giorno della Festa dei lavoratori tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa.

Nel pomeriggio, sulle linee metropolitane M1, M2 e M3 viaggeranno più treni per facilitare gli spostamenti dei tifosi diretti a San Siro e dei visitatori diretti alla fiera MIDO di Rho.

Da Rho Fiera, usate le linee S o i treni

Dopo le 19:30, per rientrare a Milano dalla fiera MIDO a Rho, in alternativa alla M1 usate le linee suburbane o i treni che partono dalla stazione ferroviaria di Rho Fiera. Valgono i biglietti o gli abbonamenti con la tariffa Mi1-Mi3.

Orari delle prime e ultime corse in partenza dai capolinea

Linee metropolitane

– Linea M1

– Linea M2

– Linea M3

– Linea M5



Linee di superficie

– Tram

– Bus urbani

– Bus extraurbani

– Milano – Limbiate

– Linee subaffidate

Rete notturna

La rete notturna non fa servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 2 maggio. Qui gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea.

Metro leggera Cascina Gobba-San Raffaele

Domenica 1° maggio la metro leggera fa servizio dalle 13 alle 19:30.

In alternativa, per raggiungere l’ospedale, è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, la fermata in prossimità dell’ospedale è in via Olgettina.

Radiobus di Quartiere

Domenica 1° maggio il servizio è sospeso.

Parcheggi

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo e Molinetto di Lorenteggio sono aperti e utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale ATM. Chiuso quello di Crescenzago.

I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso, Bovio e Forlanini sono aperti a pagamento H24.

Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 alle 21.

ATM Point e biglietti

Domenica 1° maggio gli sportelli sono chiusi. Vi suggeriamo di a