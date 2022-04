MONTAGNA A MILANO, REGIONE E ERSAF PROMUOVONO RIFUGI E TERRITORI DI LOMBARDIA A ‘FA’ LA COSA GIUSTA’ A FIERAMILANOCITY

Milano, 28 aprile 2022 – Regione Lombardia e ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) partecipano a ‘Fa’ la cosa giusta!’ edizione 2022, in programma a Milano, a Fieramilanocity, con numerose iniziative per la promozione dei rifugi e della montagna lombarda. IL PROGRAMMA – Venerdì 29 aprile, dalle ore 12 alle ore 13, in piazza Viaggio Italia si parla di suggerimenti per un’estate intelligente ‘a km zero’. Tante le iniziative presentate. Un nuovo video con la rete capillare dei rifugi lombardi, distribuiti su tutte le nostre montagne. L’edizione 2022 del ‘GiraRifugi’ e alpeggi che offre la modalità piacevole e concreta per conoscere da vicino i custodi del territorio montano, la loro ospitalità e i loro prodotti agroalimentari. LA GRANDE GUERRA – E inoltre un focus sulla Grande Guerra che ha lasciato importanti tracce anche nel paesaggio e nel territorio delle montagne in cui è stata combattuta: strade, strutture, trincee, caserme, postazioni.

Il Parco Nazionale dello Stelvio, oltre a curarne la manutenzione, ha realizzato un progetto di valorizzazione di questa memoria eliminando via via la cartellonistica, sostituita da un’innovativa App che permette sia a distanza che sul posto di conoscere caratteristiche, storia, episodi di quanto vissuto dalle due parti che si sono fronteggiate nel corso della ‘Guerra bianca’.

Interverranno Massimo Sertori, Assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia e Alessandro Fede Pellone, Presidente di ERSAF, insieme ai principali stakeholder (Assorifugi e CAI) e agli esperti dell’Università di Bergamo e del Parco Nazionale dello Stelvio.



L’ARRAMPICATA – Regione Lombardia e ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) daranno inoltre la possibilità di sperimentare, una parete artificiale di arrampicata in collaborazione con CAI Milano, CAI Regione Lombardia e il Collegio Guide alpine Lombardia.



ASSESSORE SERTORI: SEGNALI DI RIPRESA – “Con la presentazione di queste iniziative – spiega l’assessore Massimo Sertori – avviamo la promozione della stagione estiva 2022 nelle montagne lombarde. Negli ultimi anni abbiamo ricominciato a frequentare i ‘territori vicino a casa’ e abbiamo così riscoperto le diverse sfaccettature della montagna lombarda che è in grado di soddisfare i bisogni non solo degli sportivi più allenati, ma anche della famiglie e del pubblico non specializzato”.

“Il ritorno agli eventi in presenza – conclude l’assessore valtellinese Sertori – rappresenta un segnale di ripresa e di ritorno alla normalità che ci fa ben sperare per la stagione estiva”.



FEDE PELLONE: PROVARE L’EBREZZA DELLA SCALATA – “L’idea di mettere a disposizione la parete di arrampicata – spiega Alessandro Fede Pellone presidente ERSAF – permette di dare a tutti coloro che arriveranno in Fiera la possibilità di sperimentare l’ebrezza della scalata di una parete alpina in tutta sicurezza.

Per utilizzare la parete con l’ausilio delle Guide alpine è necessario prenotarsi presso lo stand ERSAF Regione Lombardia. Le salite avranno questo programma: venerdì 29 aprile dalle ore 13 alle ore 18; sabato 30 aprile dalle ore 12 alle ore 18 e domenica 1° maggio dalle ore 12 alle ore 18.