Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 16:49

Trezzano sul Naviglio, 28 aprile 2022 – Nuova vita per il complesso cascinale di Terzago, antichissima frazione di Trezzano sul Naviglio lungo la Strada provinciale 162 Gaggiano-Cusago all’interno del Parco Agricolo Sud Milano e presente già nel Catasto Teresiano del 1722.

Nelle scorse settimane la Giunta comunale ha approvato il Piano di Recupero che consentirà di riqualificare finalmente tutta l’area rientrante nel primo lotto con opere di manutenzione, risanamento e ristrutturazione degli immobili esistenti, un tempo connessi all’attività agricola e oggi in stato di degrado (6.683,23 metri quadrati).

“Si conclude il lungo iter – spiega il sindaco Fabio Bottero – che ha visto l’adozione del piano di recupero a fine 2020: dopo il periodo per le osservazioni, l’acquisizione dei pareri del Parco Sud e i successivi perfezionamenti al progetto, abbiamo finalmente approvato il piano definitivo che porterà a una vera e propria rigenerazione dell’area con la valorizzazione della frazione storica del nostro Comune, a disposizione di tutta la comunità. Qui infatti, oltre ad abitazioni e un agriturismo, cittadine e cittadini avranno a disposizione spazi per un museo, iniziative culturali, corsi di formazione, la celebrazione di matrimoni”.

La Giunta comunale ha approvato anche il Piano Attuativo di via Marconi che, in sostituzione di un’area industriale dismessa (area ex Tecnocolor) prevede la costruzione di tre palazzine residenziali in classe A per circa 40 nuovi alloggi con 40 box e 40 posti auto. L’operatore realizzerà opere di urbanizzazione per un valore di 445.475,34 euro (superiore agli oneri dovuti di 293.857,36 euro): il complesso di case comunali di via Pirandello avrà un nuovo parcheggio e si prevedono nuovi percorsi ciclabili in via Marconi e in via Morona.