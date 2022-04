Rho. Grande novità per gli sportivi rhodensi! Arriva l’Obstacle Course Race

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 16:35

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 aprile 2022 – Sbarca al Molinello Play Village la nuova disciplina chiamata OCR (Obstacle Course Race) che racchiude la corsa campestre con il superamento di ostacoli naturali ed artificiali. Domenica 1° maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 è già possibile misurarsi anche con questa disciplina sportiva, che sta riscuotendo sempre più successo tra i praticanti sportivi amanti delle attività all’aperto.

“Il nostro centro sportivo Molinello amplia la sua offerta sportiva con una disciplina innovativa e di grande interesse – afferma l’Assessore allo sport Alessandra Borghetti – Dopo il Parco Avventura, abbiamo accolto favorevolmente la proposta del Molinello Play Village, che ringrazio per la sua continua ricerca di nuove attività sportive rivolte ai nostri cittadini. Dopo le restrizione dovute al covid l’OCR risponde alla voglia di svolgere movimento all’aperto”.

La disciplina è nata nel nord Europa, dove ad oggi conta migliaia di appassionati, ed è attiva in Italia da sei anni,

I benefici nel praticare questa disciplina sono molteplici soprattutto per i più giovani, perché si apprendono nuovi schemi motori, migliora notevolmente la motricità e pone delle basi solide sulla socialità, perché i corsi sono di gruppo e i ragazzi imparano a relazionarsi tra loro e con quello che li circonda, perché si pratica all’aria aperta.

Questa disciplina raccoglie consensi positivi anche tra gli adulti, riscoprendo la mobilità persa a causa dello smart working e il contatto con la natura.

L’OCR è anche regolamentato dalla FIOCR Federazione Italiana OCR, alla quale sono associate circa 74 associazioni sportive riconosciute su tutto il territorio nazionale con lo scopo di promuovere e diffondere la disciplina già in rapida ascesa negli ultimi anni. Per chi vuole invece praticarlo in modo più selettivo e agonistico, c’è anche un Campionato Italiano, Mondiale ed Europeo , che ogni anno viene svolto in una nazione diversa. Per il 2022 la località designata sarà la Val di Fiemme in Trentino.

Grazie all’accordo di collaborazione con Ad Astra Arena, Associazione Sportiva Dilettantistica che ne cura la gestione e l’organizzazione delle lezioni con i propri tecnici, il Molinello Play Village avvierà già da domenica 1 maggio 2022 il nuovo servizio sportivo con un ingresso promo da 5 euro.

Sono previste varie forme di abbonamento compresa la possibilità di ingresso singolo.

Per info e prenotazioni :

Molinello Play Village, entrata da via Trecate 52 – Rho

Diego 3929415825

Tiziana 3475764268