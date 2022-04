Treviglio. Esce di casa e spara a vicini di casa: un morto e una ferita grave

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 11:19

(mi-lorenteggio.com) Treviglio, 28 aprile 2022 – Stamane, intorno alle ore 7.40, in un condominio di via Brasside, 2 C, nella periferia nord, è avvenuta una sparatoria.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri della Locale Stazione insieme all’elisoccorso, un’automedica e 3 ambulanze.

All’arrivo dei soccorsi, un uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna era gravemente ferita.

Si tratta di Luigi Casati, 68 anni, e della moglie, Monica Leoni, 57 anni, che dopo le prime cure e dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori.

Mentre erano in corso i primi rilievi e i soccorsi i militari dell’Arma hanno fermato una donna di 71 anni, Silvana Erzemberger, vicina di casa che avrebbe esploso almeno cinque colpi contro le due vittime, dopo una lite. In corso le indagini per capire il movente e i rilievi per ricostruire tutta la scena del crimine.

V. A.