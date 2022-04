Cesano Maderno. Scout: grande successo per l’evento San Giorgio Regionale anche per l’ambiente, 90% di raccolta differenziata

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 12:23

Desio, 29 aprile 2022 – Grande successo per l’evento San Giorgio Regionale tenutosi lo scorso weekend a Cesano Maderno, a cui hanno partecipato circa 2.000 scout provenienti da tutta la Lombardia. Gelsia Ambiente è stata chiamata a supportare l’iniziativa e i risultati

ottenuti sono strepitosi, raggiungendo il traguardo del 90% di raccolta differenziata.

Durante i 3 giorni di raduno sono stati installati contenitori per la raccolta differenziata

su tutta l’area con svuotamenti frequenti e sono state organizzate attività ludiche ed

educative all’aria aperta, finalizzate ad approfondire tematiche legate all’ambiente e

alla sostenibilità.

I numeri a bilancio sono eccezionali: sono stati raccolti 585 Kg di umido (37%), 440

Kg di carta (28%), 345 Kg di plastica (22%) e 50 Kg di vetro (3%), per un totale di

1.420 Kg (90% di raccolta differenziata), materiale prezioso che sarebbe andato perso

senza questa iniziativa. Il rifiuto secco indifferenziato si è fermato a 160 Kg, pari al

10%.

La grande ospitalità e sensibilità alla tematica ambientale dimostrata

dall’Amministrazione Comunale di Cesano Maderno, in particolare dal Sindaco Maurilio

Longhin e dall’Assessore all’ambiente Salvatore Ferro, unita all’impegno degli

organizzatori, al generoso supporto degli sponsor e all’attenzione dei partecipanti ha

permesso questo fantastico risultato, che ci impegneremo affinché venga raggiunto e

superato anche negli eventi futuri.