(mi-lorenteggio.com) Vanzago, 29 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, nel parco di via Benedetto Croce, intorno alle ore 15.50, un bambino di 12 anni è caduto dalla bici, riportando diverse contusioni. Soccorso da un’ambulanza dei Volontari Arluno e dal personale medico, atterrato con l’elisoccorso, il ferito è stato trasportato in elicottero in codice giallo in bici.

