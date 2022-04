Incidente sul lavoro a Seregno (MB), 22enne trasportato in codice rosso al San Gerardo

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 13:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2022 – Dopo l’incidente mortale sul lavoro avvenuto stamane intorno alle ore 11.00 a Gorgonzola, un altro gravissimo infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 12.45, in via Messina, 84, dove un operaio di 22 anni è rimasto gravemente ferito, con amputazione parziale di un braccio, mentre movimentava una grossa lastra di vetro. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza in Codice rosso.

Grave il bilancio degli infortuni sul lavoro in Lombardia: ieri era la Giornata Nazionale sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

V. A.