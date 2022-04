OLGIATE MOLGORA (LC). SOCCORSO 62ENNE CADUTO DA MOUTAIN BIKE

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 23:09

(mi-lorenteggio.com)OLGIATE MOLGORA (LC), 29 aprile 2022 – Si era da poco concluso un intervento per la Stazione del Triangolo Lariano, poi è arrivata un’altra richiesta di soccorso: allertamento stasera alle 19:20 per un uomo di 62 anni, caduto mentre era con la mountain-bike in fase di discesa dalla località Mondonico. Ha subito un forte trauma a un ginocchio e non poteva proseguire. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, dieci i soccorritori impegnati, tra cui un medico del Cnsas. Uno dei tecnici presenti conosce molto bene la zona e questo ha permesso di rintracciare rapidamente l’infortunato, che è stato valutato, assistito e infine portato all’ambulanza. Importante anche l’aiuto da parte di alcune persone del posto, che hanno dato una mano. L’operazione è terminata poco dopo le 21:00.

SAN TOMASO VALMADRERA (LC) – Si è concluso in poco più di due ore l’intervento che oggi pomeriggio, venerdì 29 aprile 2022, ha impegnato la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. L’allertamento è giunto alle 15:30, per un uomo di 72 anni, residente in zona, che si era fatto male a un ginocchio mentre stava facendo una passeggiata sopra la località San Tomaso. Sono arrivati sul posto sei tecnici e un medico del Cnsas. L’uomo, infortunato, è stato raggiunto, valutato e portato in sicurezza a valle con la barella portantina. L’intervento è finito intorno alle 18:00.

V. A.