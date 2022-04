Powervolley Milano. Play off 5° posto, Milano migra a Taranto per confermarsi

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 22:57

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 29 aprile 2022 – Si torna in campo per la quarta giornata del girone con Milano impegnata in trasferta nello scontro con la Gioiella Prisma Taranto: domani pomeriggio (h 17.00 con diretta su volleyballworld.tv) Piano e compagni sfidano al PalaMazzola di Taranto i padroni di casa per la corsa verso le semifinali. Rispettivamente a 3 e a 0 punti in graduatoria della pool che assegna un posto nella Challenge Cup del prossimo anno, Taranto e Milano devono combattere con le unghie e con i denti per aggiudicarsi l’accesso alla fase finale. Non vi è nulla di matematicamente certo per le due squadre alla vigilia della penultima giornata del girone unico di play off 5° posto. La formazione meneghina è forte dell’ultimo successo pieno con Verona; dopo aver conquistato i primi tre punti dopo le sconfitte casalinghe subìte per mano di Monza e Cisterna, Piano e compagni sono in cerca della conferma con la compagine pugliese. Dall’altra parte della rete, la squadra di coach Di Pinto non è riuscita a muovere la classifica, ma ha rimediato tre ko con il massimo scarto: il primo all’esordio con Verona, il secondo con la capolista Piacenza e nell’ultimo turno con Cisterna; i padroni di casa non possono commettere un altro passo falso se vogliono credere ancora nella qualificazione alle Semifinali. Dopo la trasferta in terra scaligera, la squadra di coach Piazza si è ritrovata in palestra nella giornata di giovedì per non perdere il ritmo e continuare lo sprint decisivo in questi play off, domani con Taranto per poi concludere il girone con Piacenza martedì 3 maggio all’Allianz Cloud.

DICHIARAZIONI

Leandro Mosca (Allianz Powervolley Milano) – “Affronteremo la partita con Taranto consapevoli del fatto che possiamo esprimere il nostro gioco ancora meglio della partita vinta a Verona. Ci servono questi tre punti per la classifica e per guadagnare un posto in semifinale”.

PRECEDENTI: Le due squadre si sono incontrate 2 volte. 2 successi per Milano.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (2 successi Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessun precedente

EX

Aimone Alletti a Milano nel 2015/2016, 2019/2020; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/2019, 2019/2020.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 17:00 tra Taranto e Milano sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Gioiella Prisma Taranto: Falaschi-Sabbi, Alletti-Di Martino, Randazzo-Gironi, Laurenzano (L). All. Di Pinto.

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Gasparro, Cavalieri (Nannini)

Impianto: PalaMazzola, Taranto