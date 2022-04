Trezzano. Un libro per ricordare il sindaco Ambrogio Bonecchi

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 12:54

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 aprile 2022 – Sabato 30 aprile alle ore 10 nel salone del Centro Socio Culturale si riunisce il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che invita tutta la cittadinanza alla presentazione del libro “Ambrogio Bonecchi, un sindaco sconosciuto” di Oliviero Camisani, Paolo Migliavacca e Lorenzo Papetti con il circolo gaggianese Il Rachinaldo, pubblicato dal Comune di Trezzano sul Naviglio.

“Rivestire oggi la carica di sindaco – dichiara il primo cittadino Fabio Bottero – significa conoscere e risolvere i problemi di migliaia di persone che provengono da ogni parte d’Italia e del mondo, un impegno stimolante in una società dalle rapide trasformazioni. Rivestire la carica di sindaco a Trezzano cento anni fa, negli anni Venti del secolo scorso significava affrontare le esigenze di un migliaio di persone (soprattutto contadini, in minima parte operai, possidenti e agricoltori): era certamente un impegno diverso ma non per niente facile. Lo dimostra la vicenda, umana e politica, di Ambrogio Bonecchi, sindaco giovanissimo (il più giovane della storia di Trezzano) e sindaco dimenticato. La sua storia è quella di un uomo che si assume un compito difficile con la generosità dei ventenni e la passione degli idealisti. Ringrazio di cuore gli autori e Il Rachinaldo per questa splendida ricerca che ci permette di restituire alla memoria della comunità una parte importante della nostra storia e ricordare un uomo che ha contribuito alla crescita e al progresso della nostra Italia”.

