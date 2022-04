UCRAINA. DOMANI A CASA JANNACCI UN LABORATORIO PER LE PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA E UNA RIFLESSIONE SULLE INIZIATIVE CITTADINE

Ultimo aggiornamento il 29 Aprile 2022 – 12:48

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 aprile 2022 – Domani, sabato 30 aprile, alle ore 15.30, presso Casa Jannacci in viale Ortles 69, nell’ambito del Forum Welfare del Comune di Milano, si terrà l’incontro “Milano Aiuta: l’emergenza Ucraina come occasione per riflettere sul futuro. La risposta della città per l’accoglienza di tutti e tutte”.

Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e municipale e gli esponenti del Terzo settore e delle istituzioni cittadine che si sono attivati in questi mesi per affrontare l’emergenza: Davide Bessegato (Solidando / IBVA), Valentina La Terza (Refugees Welcome Italia), Claudio Longhi (Piccolo Teatro di Milano), Valentina Polizzi (Save the Children), Giovanni Raulli (Spazio Aperto Servizi).

Durante l’incontro, verranno presentate alcune iniziative organizzate dal terzo settore e dal Comune di Milano per l’accoglienza e l’integrazione dei profughi ucraini, ma il pomeriggio sarà anche occasione per riflettere sulle risposte da dare a tutte le persone in fuga da guerre, carestie e povertà e su come consolidare le reti di solidarietà che si sono create per affrontare l’emergenza sanitaria prima e quella Ucraina più di recente.

Il Piccolo Teatro offrirà, inoltre, un’anteprima di “Diario Futuro, un laboratorio di accoglienza teatrale” progetto per persone e storie in fuga dalla guerra che si svilupperà, poi, per i mesi di maggio e giugno. Dopo una breve introduzione di Claudio Longhi, intorno alle 16, Renata Lacko, al violino, e Anna Bodnar, alla fisarmonica, accompagneranno canti e poesie della tradizione ucraina interpretate da Diana Linchuk, Katerina Powell, e Valeriia Reshetnik (allieve ospiti della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano).

All’inaugurazione parteciperanno con un omaggio speciale gli attori di Zoo, lo spettacolo di Sergio Blanco, in questo momento in scena al Teatro Grassi: Lino Guanciale, Sara Putignano e Lorenzo Grilli.

Chiuderanno il pomeriggio a Casa Jannacci le attività laboratoriali, curate da Michele Dell’Utri, che proseguiranno poi nel mese di maggio e di giugno. In conclusione dell’evento, una merenda dedicata ai più piccoli.

Redazione