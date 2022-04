È primavera. Pioppi in fiore: è tempo di pappi – FOTO

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 11:03

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2022 – Come ogni hanno in primavera arrivano e sono pronti ad ‘invadere’ la città. In questi giorni stanno fiorendo e devono ancora ‘partire’, ma, sono pronti.

Hanno tanti nomi: pioppini, piumini o “manine“. In termini tecnici si chiamano pappi e sono i frutti dei pioppi. Dentro i peli di lanugine bianca portano i semi: viaggiano lontano per poi posarsi e dare vita ad altri pioppi.

Volteggiano come nuvole a quota bassa. Oppure galleggiano nell’aria come fiocchi di neve. Sono i peli bianchi dei semi dei pioppi detti pappi. Finché la pioggia non li renderà bagnati e pesanti, continueranno a invadere strade, cortili, androni delle case.

Essendo facilmente infiammabili, diversi in questo periodo gli interventi dei Vigili del Fuoco