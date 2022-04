I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale rintracciano opera di Gabriele D’Annunzio venduta illegalmente

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 7:49

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 aprile 2022 – Lo scorso 27 aprile, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) hanno recuperato un prezioso volume del poeta Gabriele D’annunzio, trafugato dalla biblioteca del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Viesseux di Firenze. Si tratta dell’opera, autografata con dedica allo scrittore Ugo Ojetti, dal titolo “L’allegoria dell’autunno, omaggio offerto a Venezia da Gabriele D’annunzio”, prima edizione, stampata a Firenze nel 1895. Le indagini sono state avviate dai militari del Nucleo TPC di Monza, quando, su segnalazione del Presidente della “Fondazione il Vittoriale degli italiani” di Gardone Riviera (BS), il volume è risultato in vendita su un noto sito di e-commerce. La presenza dei timbri riconducibili alla storica biblioteca fiorentina è risultata fondamentale per identificare il bene e consentire ai militari del Nucleo TPC di Firenze di eseguire gli approfondimenti presso l’ente di appartenenza. L’aggiudicatario del volume, un libero professionista del viterbese, in completa buona fede e ignaro della provenienza furtiva, ha immediatamente rinunciato al possesso del bene.

Il prezioso volume è stato restituito nella mattina odierna, alla direttrice della Biblioteca, dott.ssa Gloria Manghetti.

