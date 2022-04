Il Maggio dei Libri 2022

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 7:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2022 – La campagna di Primavera del Maggio dei Libri 2022 torna, promossa dal Cepell, dal 23 aprile e il 31 maggio, per celebrare il piacere della lettura quale strumento di crescita sociale e personale di ciascuno. Tre i filoni tematici per arricchire la proposta di partecipazione e suggerire eventi in banca dati: leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente e leggere per comprendere il futuro sono le tre suggestioni che declinano e accompagnano il tema principale – ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della campagna, sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo.

Alla dodicesima edizione, l’appuntamento col piacere di leggere è promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura ed invita tutti a partecipare registrando nella banca dati gli eventi in programma.

La banca dati è aperta all’indirizzo www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione. Tutti gli organizzatori che partecipano per la prima volta dovranno richiedere le credenziali prima di poter inserire le proprie iniziative (chi invece si è registrato a partire del 2018 in poi potrà utilizzare le medesime credenziali).

Per promuovere il programma di eventi, il sito ufficiale www.ilmaggiodeilibri.cepell.it mette a disposizione i materiali grafici da scaricare e personalizzare. Un social feed sulla home page aggrega tutte le interazioni social, per rimanere sempre connessi e aggiornati sul programma in divenire e in aggiornamneto continuo. Appena le singole iniziative verranno convalidate, sarà possibile condividerle su social network, blog e siti grazie a un link diretto. Su Facebook e Twitter il tag #maggiodeilibri (o la menzione @ilmaggiodeilibri su Facebook e @maggiodeilibri su Twitter); per chi ama le immagini è invece possibile taggare le foto dei vostri appuntamenti sul profilo Instagram della campagna (instagram.com/ilmaggiodeilibri) usando l’hashtag #maggiodeilibri e la menzione @ilmaggiodeilibri.

Per ulteriori info: https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/