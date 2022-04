Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 8:44

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2022 – Questa notte, intorno alle ore 00.30, due 17enni, per cause in fase di accertamento, sono caduti della moto in viale del Ghisallo all’altezza del civico 9. Soccorsi da un’automedica e da due ambulanze, i feriti sono stati trasportati, entrambi in codice giallo, uno all’ospedale Niguarda di Milano e l’altro al San Carlo.

Redazione