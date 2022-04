WELFARE. RIQUALIFICATE LE DOCCE PUBBLICHE DI BAGGIO

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2022 – 15:32

Milano, 30 aprile 2022 – Nuovi impianti e box doccia, infissi e sistema di areazione sostituiti e capacità di accoglienza della lavanderia potenziata. Dopo sette mesi di lavori le docce pubbliche di via Anselmo da Baggio si presentano alla città con un look completamente rinnovato.

L’inaugurazione si è tenuta oggi, nell’ambito del Forum del Welfare 2022.

Le docce pubbliche sono un servizio molto richiesto dedicato ai senza dimora: nel 2019, prima del blocco dovuto alla pandemia, sono stati oltre 97mila gli accessi nei due punti dedicati di via Pucci e via Anselmo da Baggio.

La struttura di Baggio, gestita per conto dell’Amministrazione dalla cooperativa Detto Fatto, è suddivisa in due parti separate che, a regime, sono dedicate rispettivamente a uomini, con 10 box docce, e donne, con 5 box, che permettono di accedere a circa 150 persone al giorno con un orario di apertura dalle 9 alle 18, dal lunedì al sabato.

I lavori per la riqualificazione degli interni – costati circa 300mila euro – sono stati organizzati in modo da permettere la continuità del servizio ed evitare la chiusura. Dal mese scorso si sta invece procedendo con la ristrutturazione esterna di facciate, cortili e tetto per una spesa ulteriore di 206mila euro.

L’accesso è libero e gratuito, previo tesseramento, e consente di usufruire delle docce, ma anche della lavanderia (a disposizione due lavatrici e due asciugatrici) e di un guardaroba dedicato alle donne. Sono attualmente circa 4mila i tesserati che accedono al servizio pubblico, ma in questi anni l’Amministrazione ha lavorato molto sull’integrazione con le realtà milanesi del privato sociale e del Terzo settore che offrono lo stesso servizio, con la consapevolezza che soddisfare un’esigenza primaria come quella della doccia può essere l’occasione per entrare in contatto e costruire una relazione.

Per cercare di agganciare i senza dimora e indirizzarli verso un percorso di reinclusione, è attivo ogni mattina, dal lunedì al venerdì, uno sportello sociale gestito da Caritas Ambrosiana che orienta gli utenti presentando l’offerta cittadina delle opportunità dedicate ai più fragili, dagli alloggi ai contributi economici.

Nelle prossime settimane è prevista la partenza dei lavori di ristrutturazione anche delle docce pubbliche di via Pucci. La riqualificazione degli spazi riguarderà 27 box doccia e 7 bagni, ma anche il rinnovamento degli spazi per l’accoglienza dell’utenza, del centro diurno e del guardaroba, per un investimento che si aggira intorno ai 670mila euro.