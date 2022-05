A4 Milano-Brescia: tratto temporaneamente chiuso in direzione Milano per incidente tra Brescia Ovest e Categnato

Ultimo aggiornamento il 1 Maggio 2022 – 4:00

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 1 Maggio.2022 – Sulla A4 Milano-Brescia tra Brescia ovest e Castegnato verso Milano, si è reso necessario chiudere il tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 214.5 intorno alle ore 1.00, nel quale una persona è deceduta investita. Dopo l’uscita obbligatoria di Brescia ovest, è possibile proseguire attraverso la A35 BRE-BE-MI, oppure percorrere la Strada Provinciale 510 Sebina Orientale e successivamente la Strada Provinciale 19 Concesio-Ospitaletto, in entrambi i casi si può rientrare in autostrada ad Ospitaletto. Per le lunghe percorrenze: entrare in autostrada a Brescia Centro, proseguire attraverso la A21 Piacenza-Brescia e la A1 Milano-Napoli: Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.