Galbiate (Lc). Soccorso escursionista sul Monte Barro

(mi-lorenteggio.com) Galbiate, 1° Maggio 2022 – Allertamento oggi pomeriggio, domenica primo maggio 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano. Un escursionista lecchese di 60 anni ha riportato una distorsione a un ginocchio mentre si trovava su un sentiero in località Costa Perla, nella zona del Monte Barro. È stato raggiunto dai tecnici e da un medico e due infermieri, messo in sicurezza e imbarellato, infine trasportato all’ambulanza. L’intervento si è concluso intorno alle 16:30.

Redazione