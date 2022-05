Bergamo. Un’iniziativa speciale tra museo e città: due weekend di visite guidate nei luoghi di Lorenzo Lotto

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 17:17

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 2 maggio 2022 – Accademia Carrara, museo che custodisce tra i più importanti nuclei di opere di Lorenzo Lotto (1480/1481-1556), celebra il pittore veneziano, attivo a Bergamo per oltre un decennio, con un progetto a cura di M. Cristina Rodeschini, direttore del museo, con Luca Brignoli, storico dell’arte. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con Comunità Domenicana di Bergamo – Ordine dei Predicatori, Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce e Parrocchia di Sant’Alessandro martire in Cattedrale.

Il periodo lungo oltre un decennio, compreso tra il 1513 e il 1525, fu per Lotto uno dei periodi più felici della sua carriera: il progetto offre la straordinaria opportunità di conoscere 10 opere e un ciclo di affreschi lotteschi con un itinerario che, a partire da Città Bassa, passando per le opere custodite in alcune chiese oltre che nelle sale di Accademia Carrara, fino ad arrivare in Città Alta, permette di approfondire uno dei più noti artisti del Rinascimento italiano e Bergamo, con la guida degli educatori museali di Accademia Carrara.

L’itinerario guidato inizia con la Pala Martinengo (1513-1516) nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano e prosegue con la Chiesa di Santo Spirito e la Chiesa di San Bernardino dove si ammireranno le due pale d’altare realizzate nel 1521. Si arriverà quindi in Accademia Carrara, per apprezzare l’eccezionale nucleo di capolavori tra i quali: Ritratto di giovane (1498-1500 circa), Ritratto di Lucina Brembati (1520-1521 circa), Nozze mistiche di Santa Caterina d’Alessandria con il ritratto di Niccolò Bonghi (1523) e Sacra Famiglia con Santa Caterina (1533). Il percorso si conclude in Città Alta presso la Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco.

Percorso Lotto vuole essere la prima iniziativa di un progetto più ampio dedicato all’artista in vista del 2023, anno che vedrà Bergamo Capitale Italiana della Cultura insieme a Brescia. Il museo sarà impegnato nella valorizzazione del patrimonio artistico lottesco in connessione con il territorio, anche grazie alla collaborazione con la rete dei comuni bergamaschi, in cui si trovano importanti opere dell’artista veneziano (Trescore Balneario, Caprino Bergamasco, Credaro, Ponteranica).

La presenza di Lorenzo Lotto a Bergamo per oltre un decennio è un fatto di eccezionale portata per la città e per i territori che la circondano. Il sorprendente lascito dell’artista veneziano, tra i più moderni e originali del Cinquecento italiano, si traduce in un percorso che si dipana fulgidamente da Città Bassa a Città Alta. Accademia Carrara invita il

pubblico a visitare il museo e le chiese cittadine in una prova generale che prelude all’offerta di un itinerario di visita dedicato a Lotto, atteso da tempo. Naturale e conseguente sarà la connessione con la provincia di Bergamo

disseminata di affascinanti tesori lotteschi.

M. Cristina Rodeschini direttore Accademia Carrara



L’iniziativa di Accademia Carrara è un modo per assaporare nuovamente la bellezza delle opere di Lorenzo Lotto, uno degli artisti più amati e originali che hanno operato in terra bergamasca. I quattro incontri conducono curiosi e appassionati in una piacevole passeggiata guidata che consente di riscoprire non solo l’affascinante produzione del

noto pittore rinascimentale ma anche le più importanti chiese della città, con i loro patrimoni storico artistici di grande valore, senza farsi mancare una imprescindibile tappa nel nostro museo.

Nadia Ghisalberti assessore alla Cultura Comune di Bergamo



Percorso Lotto – Bergamo

sabato 14 e domenica 15 maggio ore 15.30

sabato 28 e domenica 29 maggio ore 15.30

info e costi

prenotazione obbligatoria whatsApp 328 1721727 | prenotazioni@lacarrara.it

costo visita guidata: € 15

costo ingresso in Accademia Carrara: ridotto € 5, salvo gratuità consultabili www.lacarrara.it



Il percorso si attiva senza un numero minimo di iscritti, con avviso entro venerdì, pagamento anticipato, con bonifico

bancario entro il mercoledì precedente la visita. Sono previsti i rimborsi in caso di annullamento e/o per positività al Covid-19 dell’iscritto. Massimo 20 partecipanti.

durata: 2 ore e 30 minuti, spostamenti compresi.

opere e itinerario completo:

. Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, Largo Bortolo Belotti, 1, Bergamo

Madonna con il Bambino e i Santi Alessandro, Barbara, Rocco, Domenico, Marco, Caterina d’Alessandria, Stefano, Agostino, Giovanni Battista, Sebastiano e angeli (Pala Martinengo), 1513-1516

. Chiesa di Santo Spirito, via Torquato Tasso, 100, Bergamo

Madonna con il Bambino e i Santi Caterina d’Alessandria, Agostino, Sebastiano, Antonio Abate, Giovannino e angeli

(Pala di Santo Spirito), 1521

. Chiesa di San Bernardino, via Pignolo, 57, Bergamo

Madonna con il Bambino e i Santi Giuseppe, Bernardino, Giovanni Battista, Antonio abate e angeli (Pala di San Bernardino), 1521

. Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara, 82, Bergamo

Ritratto di giovane, 1498-1500 circa; Predelle della Pala Martinengo (San Domenico resuscita Napoleone Orsini, Deposizione di Cristo nel sepolcro, Lapidazione di Santo Stefano), 1513-1516 circa; Ritratto di Lucina Brembati,

1520-1521; Nozze mistiche di Santa Caterina d’Alessandria, con il ritratto di Niccolò Bonghi, 1523; Sacra Famiglia con Santa Caterina d’Alessandria, 1533.

. Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, via Porta dipinta, 45, Bergamo

Affreschi della vita di Maria (Nascita, Presentazione al Tempio, Annunciazione, Sposalizio, Visitazione), 1525

Accademia Carrara ringrazia:

fra Angelo Preda, don Pietro Biaggi, don Giovanni Gusmini, mons. Gianni Carzaniga.

Accademia Carrara Bergamo

piazza Giacomo Carrara, 82 Bergamo

www.lacarrara.it

