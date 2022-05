INCIDENTE A USMATE CON VELATE (MB): GRAVE RAGAZZA INVESTITA IN BICI

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 18:03

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 2 maggio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.50, in via Luciano Manara, all’altezza del civico 14 e dell’incrocio con via Cascina Oggiono, una 19enne è stata investita da un veicolo.

Per l’impatto e la conseguente caduta, la ferita ha riportato gravi contusioni e un trauma cranico commotivo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Merate ed è atterrato l’elisoccorso, giunto da Milano.

La ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre, la conducente della vettura, una 26enne in stato di scock, all’ospedale di Vimercate.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che dopo aver aiutato i sanitari del 118 nelle operazioni di soccorso, mettendo anche in sicurezza la strada, hanno fatto tutti i rilievi.

V. A.