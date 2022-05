INCIDENTE SUL LAVORO IN UNA CAVA A CASTEGNATO (BS): GRAVISSIMO OPERAIO 29ENNE

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 18:55

(mi-lorenteggio.com) Castegnato, 2 maggio 2022 – Intorno alle ore 17.45 di oggi, in via Cavallera, un 29enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, la cui dinamica non è ancora nota, in una cava.

Il ferito ha riportato un trauma da schiacciamento ad entrambi gli arti inferiori con amputazione parziale del piede destro e la frattura piede sinistro.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che è giunto insieme ai Vigili del Fuoco, a un’ambulanza e ad un’automedica. Dopo le prime cure, il paziente è stato trasferito in elicottero in ospedale a Brescia.

Inoltre, sono giunte le forze dell’ordine e i funzionari dell’ATS Brescia, che stanno ricostruendo tutta la dinamica del grave infortunio.

Un altro grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi in Lombardia a Cinisello, dove un addetto mensa si è tagliato.

V. A.