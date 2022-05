MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATE DELIBERE SUL CONSUNTIVO 2021 E TARIFFE TARI

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 20:47

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2022 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di oggi le delibere sul Bilancio consuntivo 2021 e sulle Tariffe Tari 2022.

Con il rendiconto di Bilancio il Comune di Milano registra sul 2021 un avanzo di amministrazione di 145 milioni di euro. La delibera è stata approvata con 29 voti a favore, 6 contrari e nessun astenuto.

Con il provvedimento sulla Tari, la tassa destinata a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, si definisce il costo del servizio per il 2022 in 296 milioni e 402mila euro, in calo rispetto agli anni precedenti. Le tariffe quest’anno diminuiscono quindi rispetto a quelle in vigore nel 2021: avranno un decremento medio di circa il 4% per le utenze domestiche e di circa il 3,5% per le utenze non domestiche.

La delibera è stata approvata con 27 voti a favore, 11 contrari e nessun astenuto.

