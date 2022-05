Textile Connect 2022, dal 4 al 6 maggio arriva la terza edizione

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 17:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2022 – Textile Connect 2022, arriva la terza edizione dell’evento di matchmaking dedicato agli operatori dell’industria tessile e calzaturiera. Textile Connect è la piattaforma online che mette in contatto aziende/designer in cerca di partner industriali e commerciali con produttori e fornitori di beni e servizi nell’ambito del settore tessile e calzaturiero. Quest’anno l’evento di matchmaking di Textile Connect, organizzato dalla Camera di Commercio di Kaunas (Lituania) e da Almi, ente governativo svedese, in collaborazione con la rete EEN, si terrà dal 4 al 6 maggio in modalità virtuale.

Durante la prima edizione di Textile Connect, che ha visto la partecipazione di circa 650 aziende da 33 paesi, sono stati organizzati più di 500 incontri tra acquirenti e fornitori. La seconda edizione dell’evento, tenutasi agli inizi di giugno dello scorso anno, ha visto la partecipazione di più di 600 aziende da 45 paesi diversi durante le quattro giornate dedicate agli incontri B2B. Una grande opportunità per trovare nuovi partner, sviluppare la propria rete aziendale, condividere idee ed esperienze con altri operatori del settore a livello internazionale, aggiornarsi sulle tendenze del mercato e le innovazioni tecnologiche.

Enterprise Europe Network offre supporto prima, durante e dopo l’evento, ad esempio aiutando le aziende a formulare un profilo informativo di collaborazione, assistendo nelle prime fasi del rapporto con gli interlocutori.

Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l., è il centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali, dall’energia al settore alimentare, e più in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le nanotecnologie e la bioeconomia. Fa parte di Enterprise Europe Network, rete che nasce nel 2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende e centri di ricerca e che si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.