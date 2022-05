TOMMASO PARADISO – 4 MAGGIO, MILANO: SI CONCLUDE AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI LO “SPACE COWBOY TOUR”

Ultimo aggiornamento il 2 Maggio 2022 – 17:21

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2022 – Si conclude a Milano lo SPACE COWBOY TOUR di TOMMASO PARADISO, mercoledì 4 maggio al Teatro degli Arcimboldi (SOLD OUT). Gli show, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, sono stati riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile, in occasione della quale sarà possibile ascoltare dal vivo le canzoni del primo album da solista Space Cowboy, uscito il 4 marzo. Prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.), Space Cowboy è un disco che, nato durante la pandemia, rivela a cuore aperto l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

In scaletta si alterneranno quindi i brani del nuovo album, fra cui Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone, e i singoli Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), a tutti i più grandi successi della sua carriera, da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Il 26, 27 e 28 aprile è uscito nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Il 10 luglio partirà il Tommy Summer Tour 2022 con una scaletta formata esclusivamente da tutti i suoi più grandi successi.

Di seguito, la band che accompagna Tommaso Paradiso sul palco:

Gianmarco Dottori: chitarra e pianoforte

Nicola Pomponi: chitarra

Silvia Ottanà: basso elettrico e synth

Daniel Fasano: batteria

Angelo Trabace: pianoforte e tastiere/synth

Marco Scipione: sax e percussioni

Frances Alina Ascione: cori

Roberta Montanari: cori

CALENDARIO TOMMY SUMMER TOUR 2022

Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL Piazza Castello

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS MUSIC FESTIVAL Laghi di Fusine Live Acustico

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL Lungomare Tosti

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank – Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela con Franco126

CALENDARIO SPACE COWBOY TOUR

Venerdì 25 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent – SOLD OUT

Martedì 29 marzo 2022 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Bari @ Teatro Team –

Venerdì 1 aprile 2022 || Bari @ Teatro Team SOLD OUT

Lunedì 4 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Martedì 5 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo –

Giovedì 7 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Venerdì 8 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Martedì 12 aprile 2022 || Firenze @ Teatro Verdi

Mercoledì 13 aprile 2022 || Firenze @ Teatri Verdi

Venerdì 15 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Sabato 16 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 21 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione – SOLD OUT

Venerdì 22 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione –SOLD OUT

Giovedì 28 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione – SOLD OUT

Venerdì 29 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione – SOLD OUT

Mercoledì 4 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi – SOLD OUT