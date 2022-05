Bollate. Per la festa della mamma, Adotta un albero

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 21:21

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 maggio 2022 – Per la festa della mamma, Adotta un albero. L’iniziativa è organizzata nel boschetto di via Verdi di fronte a via Caloggio, dal Signor Maurizio e dal Signor Bel B di Bollate che hanno deciso di adottare il bosco e di prendersene cura. Si terrà sabato 7 maggio alle ore 15. Oltre alla pulizia ci sarà anche un laboratorio di letture per bambini dai 5 anni in su.

Portare un paio di guanti da lavoro e un sacco della spazzatura. Si starà nel bosco, vestirsi in modo adeguato. E portare un telo per sedersi.

In caso di pioggia l’iniziativa è sospesa.

INFO: https://bel-b.jimdofree.com/ tel: 348 6105979 email: belb2022@gmail.com

Redazione