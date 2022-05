Grave incidente a Robbiate (Lc) moto bici: due feriti in codice rosso trasportati in ospedale con l’elisoccorso

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 23:39

(mi-lorenteggio.com) Robbiate, 3 maggio 2022 – Questa sera, intorno alle ore 18.30, lungo la SP 54, all’altezza dell’incrocio con la via Greppi, una moto e una bicicletta si sono violentemente scontrate. Sia il conducente della moto, un 18enne, che il ciclista, un uomo di 59 anni, sono caduti rovinosamente a terra, riportando gravi contusion

i.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca Merate e sono atterrati due elicotteri del soccorso, uno giunto da Milano e uno giunto da Como.

I feriti, dopo le prime cure e dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati in gravi condizioni, uno all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso di Milano, l’altro all’ospedale Circolo di Varese, con l’elisoccorso di Como.

Sul posto sono anche giunti i Carabinieri della Compagnia di Merate, che dopo aver messo in sicurezza, chiudendo temporaneamete, il tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso, hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

V. A.