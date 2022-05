“Green technologies e tutela degli asset” focus della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 10:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2022 – “Green technologies e tutela degli asset”, su questo tema arriva il focus della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con l’Ufficio Brevetti Europeo e con l’Accademia UIBM, giovedì 5 maggio, ore 09:15- 11:35. Informazioni e iscrizioni al link.

L’incontro del ciclo di seminari M’INVENTO dell’Ufficio Proprietà Intellettuale verte sulla Green Technology. Ha come focus tutta quella serie di innovazioni e tecnologie che non disturbano l’ambiente e che sono realizzate per il risparmio delle risorse naturali, nonché la loro tutela giuridica.

Saluti di apertura alle 9:15 con Maurizio De Iusi, Responsabile Ufficio Proprietà Intellettuale Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Francesco Morgia, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale. Moderatore: Avv. Michela Maggi, Avvocato in Milano e Responsabile scientifico del progetto della Camera di commercio.

Dalle 9:25 alle 09:40 si parla di “Green-Branding” con Michela Maggi, Avvocato e dottore di ricerca in proprietà industriale – Founder Studio legale Maggilegal. Dalle 9:40 alle 10:05 il tema è “EPO’s trend on green patents and main areas” con Yann Ménière, Chief Economist of European Patent Office. Dalle 10:05 alle 10:30 si discute di “Plant varieties e le attività del Community Plant Variety Office” con Francesco Mattina, President of Community Plant Variety Office, Office Communautaire des Variétés Végétales. Dalle 10:30 alle 10:55 il tema è “Packaging Sostenibile e Innovazione” con una testimonianza aziendale, Lara Botta, Vice President, Business Development & Innovation Manager di Botta EcoPackaging. Dalle 10:55 fino alle 11:20 si dibatte su “Concorrenza, consumatore, sostenibilità” con Gabriella Muscolo, Avvocato e Partner Franzosi Dal Negro Setti. Seguono alle 11:20 – 11:35 Q&A.