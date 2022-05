Rho. Pulizia strade: riprendono i controlli sul rispetto del divieto di sosta

Ultimo aggiornamento il 3 Maggio 2022 – 10:26

(mi-lorenteggio.com) Rho, 3 maggio 2022 – Riprendono con il mese di maggio i controlli per il rispetto dell’obbligo di divieto di sosta per il servizio di spazzamento strade, sospesi durante il periodo di emergenza Covid.

Per le prime due settimane, in alcune vie a campione e particolarmente congestionate dalla sosta, si provvederà ad apporre questi avvisi di cortesia sulle auto in sosta: “Oggi avremmo dovuto spazzare questa strada, il tuo veicolo l’ha impedito. Rispetta gli orari di divieto di sosta: ci consentirai di pulire ed eviterai le sanzioni”. Da lunedì 16 maggio, la Polizia Locale sarà presente sul territorio per gli accertamenti previsti.

La pulizia delle strade è eseguita da A.Se.R. Azienda Servizi del Rhodense: la programmazione si trova sul sito di A.Se.R. a questo link (https://bit.ly/3kvpqFz). Scaricando l’app Junker sul telefono, oltre a sapere come differenziare ogni singolo prodotto, c’è un servizio dedicato per consultare giorno e ora del servizio di spazzamento strade e la presenza di divieto di sosta, inserendo il nome della via.

Redazione